Finalmente derrocamento do Lourenço recebe licença do Ibama, diz Helder Barbalho

O governador do Pará, Helder Barbalho anunciou, nesta segunda-feira, 26, que o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) emitiu a Licença de Instalação nº 1518/2025 para início das obras de derrocamento do Pedral do Lourenço, no Rio Tocantins. A licença é referente à obra de derrocamento da Via Navegável do Rio Tocantins – Trecho 2, entre Santa Teresinha do Tauiri e a Ilha do Bogéa, com 35 km de extensão, incluindo a instalação dos canteiros de apoio, industrial e paiol de explosivos.

O projeto é uma demanda antiga da região Norte, idealizado para melhorar a navegação, permitindo o tráfego de embarcações maiores e escoando a produção da região. A obra, de responsabilidade do DNIT, inclui dragagem (retirada de sedimentos) e derrocamento (remoção de pedras). A expectativa é que a obra possa ajudar no escoamento de 20 a 60 milhões de toneladas de carga por ano, melhorando a logística e a economia da região.

É importante destacar que o derrocamento torna a navegação possível. O Pedral do Lourenço é uma formação rochosa localizada entre os municípios do sudeste paraense, Marabá e Tucuruí, que impacta a navegabilidade da bacia Tocantins-Araguaia.

O governador Helder Barbalho comemorou a emissão da licença.

“Depois de cerca de oito anos de espera, finalmente saiu a licença ambiental para o início do derrocamento do Pedral do Lourenço no município de Itupiranga. Quem é do Pará sabe, quem é do norte do Brasil sabe o quanto esta obra é importante. Isto posiciona o Pará, para que nós possamos garantir a navegabilidade do rio Tocantins o ano todo e fazer com que, de Marabá até Barcarena, nós possamos fazer o rio navegável, a logística fluvial, impulsionando a nossa economia, gerando muito emprego, muita renda, fazendo com que a logística do Pará seja cada vez mais estratégica para o escoamento da nossa produção, mas o escoamento de todo o norte, o escoamento do Brasil”, explicou o chefe do executivo estadual.

Na ocasião, o governador ainda informou que nos próximos dias estará em Itupiranga assinando a ordem de serviço para início das obras.

“Quero festejar esse momento. Acabo de falar com o ministro Renan Filho e, nos próximos dias, nós estaremos juntos em Itupiranga, em toda esta região, para assinar a ordem de serviço do início das obras, para retirar as pedras da região do Lourenção e garantir com que o rio possa estar navegável com as barcaças, com as embarcações, com a produção podendo usar dos nossos rios”, completou Helder Barbalho.

A licença estabelece diversas condicionantes ambientais, com a implementação de planos, programas e subprogramas ambientais como o de controle ambiental das obras, de gerenciamento de resíduos sólidos, de controle da qualidade do ar, entre outros.

