quarta-feira, setembro 17, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
ENTRETENIMENTO

Vídeo: Mariah Carey para na porta do hotel em Belém para cumprimentar fãs antes do Amazônia Live

Na noite desta terça-feira (16 de setembro), Mariah Carey surpreendeu ao parar em frente ao hotel em que está hospedada, na Avenida Nazaré, em Belém, para atender fãs que a aguardavam. Ela disse “oi” de pertinho, distribuiu autógrafos e posou para fotos tudo de forma espontânea, demonstrando simpatia e gratidão pelo carinho que recebeu.

Mariah chegava de um ensaio para o Amazônia Live Hoje e Sempre, evento que acontecerá nesta quarta-feira (17), sobre o Rio Guamá, em um palco flutuante. Além dela, vão se apresentar Joelma, Gaby Amarantos, Dona Onete e Zaynara. A transmissão ao vivo será feita pelo Multishow e Globoplay, a partir das 18h15.

O gesto também mostra um lado acolhedor da artista: embora famosa mundialmente, ela reservou um tempo para acenar e agradecer aos fãs locais, gerando emoção entre os que esperavam ansiosos do lado de fora do hotel.

Esse tipo de momento faz parte do clima especial que envolve o festival, que mistura música, cultura amazônica e conscientização ambiental  elementos que prometem deixar o Amazônia Live não só um grande show, mas uma experiência memorável.

Imagem: Reprodução internet

