Obras de implantação de novas redes de esgoto são intensificadas em Barcarena

As obras de implantação de redes para coleta e tratamento de esgoto avançam em Barcarena. A concessionária Águas de São Francisco está com equipes atuando no bairro da Pedreira, em Barcarena Sede, realizando a expansão da rede coletora. As obras ocorrem em parceria com a Prefeitura de Barcarena. Até o momento, mais de 11,5 mil metros de novas redes foram instalados.

Para que o sistema opere, são necessárias infraestruturas que funcionam tanto por gravidade, quanto por bombeamento, para levar todos os efluentes coletados das casas dos barcarenenses até a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) mais próxima. Com isto, a cidade ganha em qualidade de vida e saúde para toda população.

Com mais de 80% dos trabalhos concluídos no bairro Pedreira, o benefício da coleta e tratamento de esgoto chegará a mais de 4,4 mil moradores da área. Para a coordenadora da Águas de São Francisco, Priscila Sonda, com a conclusão das obras e o início da operação, o bairro vai entrar em um novo patamar de qualidade e moradia para a população.

“Além de coletarmos e tratarmos os efluentes, e isso é indispensável para uma região que vai sediar a COP 30, estamos dando dignidade para os moradores, pois com a conclusão e início de operação das redes de esgoto, os imóveis ficam mais valorizados, as fossas sépticas de quintais deixam de existir, diminuindo os riscos de contaminação do solo e todo mundo faz um pouquinho a mais pelo meio ambiente”, pontua.

ÁGUA NA PEDREIRA

Com a atuação das equipes do projeto Água Pai d’Égua e a conclusão da implantação dos mais de 8,5 mil metros de novas redes, mais de 6 mil moradores do bairro da Pedreira, já estão recebendo água tratada em suas casas, com fornecimento 24 horas, sem interrupções.

“O morador não precisa mais de ter o poço artesiano. Com a finalização da implantação das novas redes, estamos fornecendo água tratada e de qualidade, para todo o bairro, sem interrupções. Isso reforça o compromisso da concessionária em cuidar da população”, conclui a coordenadora.

CANAIS DE ATENDIMENTO

Os moradores que querem se interligar à rede de água e esgoto em Barcarena, podem entrar em contato com a Águas de São Francisco por meio do telefone e WhatsApp 0800 933 1000. O atendimento é 24 horas.

Imagens: Divulgação