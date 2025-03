Obras do Governo do Pará utilizam novas comportas nos canais da Tamandaré e da Doca para evitar alagamentos em Belém

Cerca de 60% dos serviços já foram executados nas obras, que fazem parte dos legados da realização da Conferência do Clima, a COP 30, que ocorrerá em novembro

Com o objetivo de controlar o fluxo das águas durante a maré alta, 11 novas comportas serão instaladas pelo Governo do Estado nas obras da Nova Tamandaré e da Nova Doca, em Belém. O foco é preparar o local para o período das fortes chuvas e solucionar o problema histórico dos alagamentos nas ruas do entorno dos canais. Os serviços fazem parte dos legados da realização da Conferência do Clima, a COP 30, que será em novembro, na capital paraense.

“A instalação dessas comportas é parte importante das obras dos parques lineares da Nova Doca e Nova Tamandaré, e traz benefícios para quem mora, trabalha ou transita no entorno desses espaços públicos. Quando a maré da baía começa a subir, as comportas fecham, impedindo que essa água em excesso entre nos canais, evitando os alagamentos. Nós já identificamos o pleno funcionamento das comportas que foram instaladas na Nova Tamandaré”, pontua Ruy Cabral, titular da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop).

Nova Tamandaré – Com cerca de 60% das obras já executadas, o canal da Nova Tamandaré, no bairro da Cidade Velha, já conta com cinco comportas instaladas. O engenheiro responsável, Victor Pimentel, explica as vantagens da instalação e do material específico escolhido para ser usado na obra.

“Foram instaladas comportas do tipo flap horizontal, que são mais específicas para os canais, com funcionamento totalmente automático no controle do fluxo das águas, além de terem manutenção mais acessível, maior resistência e menos desgaste, por conta do material de aço. Mesmo ainda em obras, a gente tem monitorado o nível do canal, por meio de um levantamento técnico topográfico, que apresenta vazão muito mais rápida, o que já reflete na redução dos alagamentos na área”, informa o engenheiro.

O canal da avenida Tamandaré tem cerca de 1,4 quilômetro de extensão. Na área, serão executados 2,5 quilômetros de pavimentação asfáltica, recuperação do canal, drenagem, esgotamento sanitário, paisagismo e urbanização. A obra também incluirá a construção de uma Estação Elevatória de Drenagem, que evitará transtornos em caso de fortes temporais.

Nova Doca – A construção do Parque Linear da nova Doca – uma parceria do Governo do Pará com o Governo Federal, por meio da Itaipu Binacional – está com cerca de 60% de serviços executados e envolve 1,2 quilômetro de canal, com serviços de drenagem, paisagismo, urbanização e construção de passarelas, além da substituição das comportas para controle da maré, a fim de evitar inundações. Ao todo, serão seis novas comportas.

Também serão pavimentados mais de 2,4 quilômetros da avenida Visconde de Souza Franco, e construídos outro sistema de drenagem profunda e superficial para receber a água das chuvas, rede de esgoto sanitário, tubulação de água potável, ciclovia e um sistema de energia limpa.

Foto: Leonardo Macêdo / Ascom Seop

Reprodução Secom