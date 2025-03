No Canadá, Semas representa o Pará em evento sobre mineração sustentável

Estado vai fortalecer sua presença no cenário global da mineração, do desenvolvimento sustentável e da transição para uma economia de baixo carbono

O Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), será destaque na 93ª Convenção Anual da Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) 2025, em Toronto, no Canadá, na próxima semana. Durante o evento, o Estado terá a oportunidade de fortalecer ainda mais a presença no cenário global da mineração, desenvolvimento sustentável e transição para uma economia de baixo carbono.

A convenção discutirá inovações no regime de licenciamento para exploração e beneficiamento mineral e nas boas práticas ESG, sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (Ambiental, Social e Governança), que orientam ações, práticas e padrões de sustentabilidade para empresas em diferentes campos de atuação.

Para fortalecer a estratégia, a Semas assinará, na ocasião, Memorandos de Entendimentos com empresas estratégicas, buscando impulsionar práticas sustentáveis na região. O primeiro, entre Semas, Alunorte (Alumina do Norte do Brasil) e Norsk Hydro visa à implementação de estratégias de descarbonização e práticas sustentáveis no Pará. A parceria abrange desde a recuperação de áreas degradadas até o aprimoramento da gestão ambiental, enfatizando a redução de emissões de carbono e a segurança de instalações. O resultado esperado é positivo para o meio ambiente, a população local e o desenvolvimento econômico, valorizando a implementação de práticas ESG.

Secretário-adjunto Rodolpho Zahluth Bastos

Eficiência – O segundo Memorando de Entendimentos será firmado entre Semas e a Bravo Mineração Ltda., responsável pelo Projeto Luanga, sediado em Curionópolis, município do Sudeste do Pará. O acordo é voltado à produção de metais do grupo dos Platinoides, essenciais para a transição energética, e visa à redução das emissões de carbono, melhoria da eficiência e segurança energética, além de contribuir para a diminuição da dependência de combustíveis importados. A iniciativa está alinhada às práticas de governança ambiental e social, usando tecnologias para mitigar impactos climáticos, fomentar projetos de impacto social positivo e impulsionar a sustentabilidade no Estado.

Para estas parcerias, a expectativa é promover treinamentos, workshops e outras iniciativas que resultem em avanços na sustentabilidade e no desenvolvimento do Pará.

Cooperação – Além dos memorandos, a Semas busca estreitar relações com agências governamentais internacionais durante o PDAC, o que poderá abrir portas para futuras parcerias e projetos cooperativos, visto que haverá uma infraestrutura dedicada a fomentar novos negócios, com oportunidades para empresas brasileiras patrocinadoras, entidades e instituições públicas.

O secretário-adjunto de Gestão e Regularidade da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos, participará do painel colaborativo “O papel das instituições estaduais no fomento de projetos de mineração de baixo carbono no Brasil”, o qual abordará como as instituições estaduais, incluindo a Secretaria, buscam dialogar e fazer convergir as agendas de licenciamento e ESG para implantação de projetos de mineração com maior sustentabilidade, alinhados com a transição energética, boas práticas de impacto social positivo e as metas ambientais de descarbonização, que são temas atuais na Semas.

O diretor de Licenciamento Ambiental da Semas, Marcelo Moreno, vai expor o panorama do licenciamento ambiental no Pará e a busca por maior sinergia com padrões ESG de mineração.

Reprodução Semas