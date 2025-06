Oficinas na Usina da Paz unem saberes tradicionais, criatividade e geração de renda

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia (Sedeme), em parceria com a Secretaria de Articulação e Cidadania (Seac), está promovendo oficinas de arranjos florais, bordado com lã e tapetes de retalhos nas Usinas da Paz (UsiPaz) de Marituba e da Cabanagem, na Região Metropolitana de Belém. A iniciativa busca fomentar o desenvolvimento socioeconômico por meio da valorização do conhecimento e da qualificação profissional, abrindo portas para a geração de renda.

Na UsiPaz Marituba, a oficina de Arranjos Florais ensinou técnicas criativas com flores naturais e artificiais, combinando harmonia de cores, montagem e tendências de mercado. Já na Cabanagem, os cursos de bordado com lã e tapetes de retalhos resgataram saberes tradicionais e incentivaram o reaproveitamento de tecidos, promovendo a sustentabilidade e a economia criativa.

Mais do que aprendizado técnico, os cursos fortalecem a autoestima e o empreendedorismo. Maria das Graças, de 74 anos, participou pela primeira vez e se disse grata: “Pretendo investir nisso e, quem sabe, transformar em uma nova fonte de renda”.

Para o secretário Paulo Bengtson, as oficinas são uma ferramenta concreta de transformação social: “Elas capacitam os participantes com conhecimentos práticos, incentivam o empreendedorismo e ajudam a movimentar a economia local”.

Com um cronograma contínuo de cursos dentro do programa Territórios pela Paz, a Sedeme reafirma o compromisso com a formação cidadã, a inclusão produtiva e a valorização das comunidades amazônicas por meio da arte, cultura e geração de renda

Imagem: Agência Pará