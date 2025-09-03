quarta-feira, setembro 3, 2025
Vídeo: operação “Belém em Ordem” combate a ações ilegais de flanelinhas


O prefeito de Belém, Igor Normando, anunciou uma nova fase da operação “Belém em Ordem”, focada em combater a cobrança ilegal de flanelinhas em vagas de estacionamento. O objetivo da ação é garantir o uso justo e legal do espaço público para a população, eliminando a extorsão praticada em vias municipais.

Em entrevista na manhã desta quarta-feira (3), o prefeito explicou os detalhes da operação, que já está em andamento. Ele detalhou as estratégias de execução e reforçou o compromisso da gestão em organizar o trânsito da cidade e assegurar que as vagas públicas sejam acessíveis a todos, sem a interferência de cobradores ilegais. A iniciativa busca restaurar a ordem e a segurança nas áreas de estacionamento de Belém.

Por Marina Moreira

Acompanhe a entrevista:

