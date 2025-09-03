Olimpíada Nacional de Eficiência Energética chega a Belém com ação educativa nas escolas

Blitz da ONEE 2025 leva dinâmicas interativas a 250 alunos da escola Salesiana do Trabalho e reúne diretores da Aneel, do Instituto Abradee e presidente da Equatorial Pará em um dia de conscientização sobre o uso de energia.

Nesta quarta-feira (4), às 15h, Belém será palco de mais uma etapa da agenda nacional da Blitz ONEE — ação interativa da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE), considerada a maior competição estudantil do setor elétrico brasileiro. A mobilização acontecerá na escola Salesiana do Trabalho, onde 250 estudantes do 8º e 9º ano do ensino fundamental participarão de uma tarde com atividades práticas e educativas sobre o uso consciente da energia. A iniciativa faz parte do calendário da ONEE 2025, cujas inscrições seguem abertas até o dia 30 de setembro, com a meta de alcançar meio milhão de alunos das redes pública e privada de todo o país.

O evento contará com a presença de Agnes Maria de Aragão da Costa, diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), da diretora de comunicação e sustentabilidade da Abradee, Cristina Fernandes Garambone e do presidente da Equatorial Pará, Márcio Caires.

“Na minha visão, a ONEE 2025 é mais que uma ação educativa, ela planta sementes de cidadania energética. Ao transformar o uso eficiente da energia elétrica em conhecimento prático e acessível, essa iniciativa desperta nos jovens a consciência crítica e o protagonismo sustentável que o Brasil precisa para enfrentar os desafios da transição energética”, afirma Agnes.

A Blitz ONEE tem como objetivo aproximar os estudantes de temas essenciais como sustentabilidade, consumo consciente de energia, uso eficiente de equipamentos domésticos e explicar como está estruturada a matriz energética brasileira. Para tornar o aprendizado mais leve e dinâmico, a programação inclui palestras, jogos, desafios e atividades lúdicas, que transformam conceitos técnicos em experiências práticas e engajadoras.

Realizada pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética, e coordenada pelo Instituto Abradee, a ONEE tem como empresa proponente este ano a RGE, distribuidora do grupo CPFL, e conta com a participação de 48 distribuidoras de energia de todo o país.

“É uma honra coordenar a Olimpíada de Eficiência Energética ao lado da Aneel e das distribuidoras de energia. A Blitz ONEE é uma extensão do propósito da Olimpíada, levar informação de forma acessível e engajadora para os estudantes. Queremos despertar uma nova geração de consumidores conscientes, que entendam seu papel na construção de um futuro mais sustentável”, destaca Cristina Fernandes Garambone.

Com a expectativa de se tornar a maior edição desde sua criação, a ONEE 2025 mobiliza estudantes e professores em uma programação completa, que inclui formação docente, desafios gamificados, provas interativas e uma cerimônia nacional de premiação, marcada para o dia 6 de novembro, em Brasília.

“Apoiar a Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é motivo de orgulho para a Equatorial Pará, pois acreditamos no poder transformador da educação desde a infância. Ao engajar crianças e jovens em temas como o uso consciente da energia, contribuímos para a formação de uma geração mais consciente, responsável e preparada para os desafios do futuro. Essa iniciativa reforça nosso compromisso, em parceria com a Abradee e a Aneel, com a educação, a sustentabilidade e o desenvolvimento responsável”, destaca Márcio Caires, presidente da Equatorial Pará.

Para mais informações e inscrição, acesse: www.onee.org.br