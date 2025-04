Itamaraty confirma morte de brasileiro em atropelamento em Vancouver

O Ministério das Relações Exteriores (Itamaraty) confirmou neste domingo (27) que um brasileiro morreu após ser atropelado em Vancouver, no Canadá. O incidente aconteceu durante um atropelamento em massa que ocorreu no Festival do Dia de Lapu Lapu, um evento comunitário filipino realizado no dia 26 de abril.

De acordo com as autoridades locais, pelo menos 11 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas quando um homem avançou com seu carro contra a multidão que participava do festival, localizado perto da Avenida 43 Leste e da Rua Fraser. A polícia de Vancouver prendeu um suspeito de 30 anos, conhecido da polícia em “certas circunstâncias”. O caso está sendo investigado, e autoridades canadenses estão apurando se problemas de saúde mental podem ter influenciado o ato.

Em um comunicado, a polícia de Vancouver informou que o atropelamento aconteceu por volta das 20h14 do dia 26, e o suspeito foi detido no local. A investigação segue em andamento, com a Seção de Crimes Graves do Departamento de Polícia de Vancouver liderando o caso.

O evento, que envolvia apresentações culturais e comida típica, reuniu muitas famílias, incluindo crianças pequenas. Vídeos postados pelos organizadores mostraram momentos festivos antes do ataque. A polícia canadense pede que qualquer pessoa com informações sobre o caso entre em contato.