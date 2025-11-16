sábado, novembro 15, 2025
Pantera Negra 3 é confirmado e será próximo filme de Ryan Coogler

Diretor de Pecadores revelou novidade neste sábado (15)

Está chegando a hora de voltar para Wakanda. O diretor Ryan Coogler (Pecadores) confirmou que seu próximo projeto será Pantera Negra 3, o aguardado filme da Marvel.

A novidade foi revelada neste sábado durante o Contenders Film: Los Angeles, evento organizado pelo Deadline. Diretor dos dois primeiros filmes do Pantera Negra, Coogler revelou que já está trabalhando no terceiro, que será seu próximo lançamento. 

Tudo sobre Pantera Negra 3

O primeiro filme de Pantera Negra saiu em 2018 e se tornou um dos maiores fenômenos da Marvel até hoje, acumulando US$ 1 bilhão na bilheteria, indicações a Oscar (incluindo Melhor Filme) e avaliações positivas na crítica. O longa lançou Chadwick Boseman como uma estrela, mas Boseman faleceu tragicamente em agosto de 2020 após batalhar em segredo com câncer no cólon. 

O que seria Pantera Negra 2 precisou ser totalmente reconstruído e virou Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, um filme faz paralelo com a morte de Boseman ao narrar a morte do protagonista, T’Challa. Numa tentativa de lidar com o luto pela ficção, acompanhamos os personagens enfrentando uma nova ameaça em Namor (Tenoch Huerta) e seu reino submarino enquanto tentam preencher o vazio deixado pela morte do rei de Wakanda.

Com recepção relativamente positiva, o filme teve bom desempenho na bilheteria, arrecadando US$ 859 milhões, e passou o manto de Pantera Negra para Shuri (Letitia Wright), irmã mais nova de T’Challa, assim repetindo acontecimentos dos quadrinhos da Marvel.

Pantera Negra 3 ainda não foi confirmado oficialmente pela Marvel, mas já é uma certeza. Uma data de lançamento não foi revelada, mas deve chegar depois de Vingadores: Doomsday.

