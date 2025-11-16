Superman: Homem do Amanhã | James Gunn faz teaser sobre Brainiac; veja

Sequência do filme do herói estreia em 2027

Superman: O Homem do Amanhã, próximo filme do herói vivido por David Corenswet, deve ter Brainiac como principal vilão e agora o diretor James Gunn fez mais um teaser sobre o assunto.

O cineasta foi ao Threads, rede social da Meta, e como de costume publicou uma foto misteriosa, desta vez com o que parece ser uma imagem de conexões de neurônios – o que seria mais uma dica sobre o vilão, já que a primeira foto do roteiro da sequência mostra a foto de um cérebro (“brain” em inglês).

Segundo a insider Grace Randolph, David Hyde Pierce (Frasier), Wallace Shawn (Young Sheldon) e Claes Bang (O Homem do Norte) estão no páreo. Logo na sequência da notícia, outro insider, @ApocHorseman, afirmou que há diversos outros nomes sendo considerados e nada foi definido.

Quem é Brainiac?

Inicialmente, Brainiac era um alienígena humanoide de Colu, um supercomputador vivo que viajava pelo universo coletando conhecimento. Em versões mais modernas, ele foi criado pelaentidade computadorizada de Krypton, a Tecno-Entidade, que o enviou para coletar dados antes da destruição do planeta.

Ele chega a um planeta, extrai uma cidade (como Kandor, a cidade kryptoniana que ele roubou), encolhe-a e a preserva em um frasco para estudo, e depois extermina a civilização restante como parte de seu “processo de purificação de dados”. Em muitas histórias, ele vê a si como um agente de uma evolução cósmica necessária, eliminando espécies “inferiores” para dar espaço a formas de vida mais avançadas.

Tudo sobre Man of Tomorrow, a continuação de Superman

Depois de arrecadar mais de US$ 610 milhões e garantir uma ótima recepção crítica, Superman ganhará uma continuação em julho de 2027 chamada Man of Tomorrow, ou Homem do Amanhã. Novamente com direção e roteiro de James Gunn, o filme trará de volta David Corenswet como Clark Kent, Nicholas Hoult como Lex Luthor e Rachel Brosnahan como Lois Lane.

Além deles, é esperado que a Gangue da Justiça (Nathan Fillion como Lanterna Verde, Isabela Merced como Mulher-Gavião, Edi Gathegi como Senhor Incrível e Anthony Carrigan como Metamorfo) retornem, reprisando os papéis dos heróis.

Qual é a história de Superman: Man of Tomorrow?

A história envolverá Superman e Lex Luthor forçados a trabalhar juntos numa frágil união para impedir uma ameaça ao planeta. Gunn ainda não revelou que antagonista será responsável por colocar herói e vilão do mesmo lado, mas a teoria principal (uma que ganhou força depois que uma foto do roteiro mostrou um cérebro na capa) é a de Brainiac, inteligência artificial que, muitas vezes, é tida como a responsável pela destruição de Krypton nos quadrinhos.

Sabemos, porém, que Lex Luthor finalmente usará sua armadura verde e poderosa em Man of Tomorrow. Essa será a primeira vez que o equipamento, usado pelo vilão quando ele decide resolver as coisas com o próprio braço, será visto num filme live-action.

Man of Tomorrow, a continuação de Superman, estreia no Brasil em 8 de julho de 2027. Seu lançamento será no aniversário de dois anos de Superman, que já está disponível no HBO Max.