Roteirista de Simpsons e O Rei do Pedaço morre aos 61 anos

Dan McGrath, roteirista de Simpsons e Rei do Pedaço, faleceu na última sexta-feira aos 61 anos, a informação é o The Hollywood Reporter.

Conhecido por fazer alguns episódios de Simpsons e também atuar como escritor por oito anos em O Rei do Pedaço, McGrath começou a carreira no programa de televisão Saturday Night Live. A confirmação da morte veio pela família, que informou ao veículo americano que o roteirista sofreu um infarto.

Pelo episódio “Homer’s Phobia” McGrath venceu o Emmy em 1997. Segundo o THR, em O Rei do Pedaço, o escritor tem mais de 20 episódios creditados como roteirista.