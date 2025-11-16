sábado, novembro 15, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

Roteirista de Simpsons e O Rei do Pedaço morre aos 61 anos

Dan McGrath também esteve na equipe de roteiro de séries como Saturday Night Live, além de ter vencido o Emmy em 1997

Omelete

1 min de leitura

A cozinha

Dan McGrath, roteirista de Simpsons e Rei do Pedaço, faleceu na última sexta-feira aos 61 anos, a informação é o The Hollywood Reporter.

Conhecido por fazer alguns episódios de Simpsons e também atuar como escritor por oito anos em O Rei do Pedaço, McGrath começou a carreira no programa de televisão Saturday Night Live. A confirmação da morte veio pela família, que informou ao veículo americano que o roteirista sofreu um infarto.

Pelo episódio “Homer’s Phobia” McGrath venceu o Emmy em 1997. Segundo o THR, em O Rei do Pedaço, o escritor tem mais de 20 episódios creditados como roteirista.

300 x 100 - BLACK
Artigo anterior
Pantera Negra 3 é confirmado e será próximo filme de Ryan Coogler
Próximo artigo
Musical de Percy Jackson chega ao Brasil em 2026

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,210FansLike
3,587FollowersFollow
22,800SubscribersSubscribe
320 x 320 - BLACK
Webbanner_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@grupomarajoara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 3111

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315