Combu ganha apoio ao empreendedorismo e turismo sustentável

A Prefeitura de Belém participou, na manhã desta quarta-feira (30), da inauguração da Agência Sebrae Ilhas, a primeira unidade do Sebrae no Pará voltada exclusivamente para o atendimento aos pequenos negócios da região insular da capital. A nova agência está localizada na Ilha do Combu e tem como missão fomentar o empreendedorismo, a bioeconomia e o turismo sustentável na região.

Representando a Prefeitura de Belém, o vice-prefeito Cássio Andrade destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da economia local.

“Reforça o compromisso com o desenvolvimento sustentável e valoriza o protagonismo das comunidades ribeirinhas. A prefeitura segue unida com o Sebrae na construção de uma cidade mais sustentável, criativa e preparada para o futuro”, afirmou o vice-prefeito.

O diretor superintendente do Sebrae no Pará, Rubens Magno, destacou como a nova unidade vai contribuir para o fortalecimento do empreendedorismo nas ilhas de Belém e reforçou o compromisso da instituição com o desenvolvimento sustentável da região.

“Essa unidade representa mais do que um ponto de atendimento, é um espaço feito com e para a comunidade, respeitando a identidade local e potencializando negócios que já existem aqui. Essa agência chega para fortalecer ainda mais esse ecossistema ribeirinho, com foco em capacitação, sustentabilidade e geração de renda”, afirmou Rubens Magno.

Com uma arquitetura inspirada nas casas ribeirinhas, construída com madeira reaproveitada e foco na sustentabilidade, a unidade vai oferecer serviços de formalização, capacitação e consultoria técnica para os moradores empreendedores das ilhas. O espaço também contará com loja colaborativa para comercialização de produtos locais.

A ação ganha ainda mais importância diante da visibilidade internacional trazida pela COP-30, que será realizada em Belém. A região insular, com destaque para o Combu, tem se consolidado como um destino de turismo sustentável, o que amplia a necessidade de políticas públicas integradas voltadas ao fortalecimento de iniciativas locais.

Fonte e imagem: Agência Belém