Encontro destacou comunicação imediata de suspeitas, atualização dos rebanhos e preparo para responder a eventuais emergências sanitárias.

A comunicação imediata de suspeitas e a cooperação entre produtores e serviço veterinário oficial foram as principais orientações do debate sobre febre aftosa realizado na sexta-feira, 13, durante a Faesp Show, em Avaré (SP). O encontro reuniu o médico-veterinário Breno Welter, Thiago Alves do Nascimento Rocha, da Faesp, e Erika Mello, diretora da Defesa Agropecuária do estado de São Paulo.

Integrante da Divisão de Comissões Técnicas e do Departamento Econômico da Faesp, Thiago destacou a necessidade de manter a estrutura de prevenção preparada para uma eventual emergência.

“A gente tem que estar protegido para, no improvável acontecer, saber o que fazer. Essa é a grande questão que precisamos responder”, afirmou.

A orientação apresentada aos produtores foi isolar o lote, interromper a movimentação e a comercialização dos animais e procurar a unidade local da Defesa Agropecuária diante de uma suspeita. A confirmação ou o descarte da doença caberia ao serviço oficial.

“O produtor não precisa ter certeza de que é febre aftosa. Quem vai avaliar, analisar as amostras e dar o diagnóstico é a Defesa Agropecuária. A nossa responsabilidade é comunicar e permitir que o sistema funcione”, disse Thiago.

O técnico também abordou os efeitos de uma eventual ocorrência sobre a produção e as exportações. O papel dos fundos de defesa sanitária foi discutido como instrumento para dar agilidade à resposta e apoiar a proteção do patrimônio pecuário.

“Mais do que o próprio status sanitário, os mercados estão atentos à capacidade de reação dos países diante das emergências sanitárias”, afirmou.

Na interação com o público, Erika esclareceu questões sobre atualização cadastral e monitoramento de animais silvestres. Foi reforçada a importância de declarar corretamente a quantidade de animais e as espécies existentes nas propriedades para orientar o planejamento das ações sanitárias.

A diretora explicou que São Paulo desenvolvia o monitoramento de javalis e javaporcos em parceria com controladores de fauna silvestre. O trabalho incluía treinamento para identificação de sinais clínicos, coleta de material e encaminhamento de amostras para exames, inclusive de febre aftosa.

Responsável pelo Programa Estadual de Vigilância da Febre Aftosa, Breno Welter apresentou o balanço de aproximadamente 6,6 mil ações realizadas em 2025. Nas vistorias relatadas, não houve identificação de caso provável da doença. Segundo ele, a movimentação de animais foi um dos critérios usados para direcionar a fiscalização às propriedades com maior risco de exposição. “Isso aqui é eficiência na nossa atividade. A gente ir onde realmente existe o risco”, afirmou.

Das 25 notificações de suspeitas investigadas no ano, 22 foram atendidas em até 12 horas e três em até 24 horas. Em oito investigações houve coleta de material, com resultados de PCR em tempo real em até 48 horas após o atendimento. “Todos os atendimentos em até 24 horas. Isso aí quer dizer rapidez no atendimento e depois do resultado”, disse Welter.

O levantamento também apontou a necessidade de ampliar a educação sanitária. Embora 86% dos produtores entrevistados tenham informado observar os animais diariamente, 31% não sabiam identificar os locais que deveriam examinar para reconhecer possíveis sinais da doença. O dado considerou 4.309 entrevistas preenchidas corretamente.

“Quem está lá todo dia com os animais, que observa aquele lote e sabe se tem alguma suspeita ou algo diferente? É o produtor rural”, ressaltou. Welter reforçou a necessidade de atualizar os registros do rebanho e os dados de contato das propriedades, além de comunicar as suspeitas sem demora.

Segundo Thiago Rocha, “mais do que o próprio status sanitário, os mercados estão atentos à capacidade de reação dos países diante das emergências sanitárias. Como diz uma frase atribuída a Thomas Jefferson, o preço da liberdade é a eterna vigilância”, concluiu.

A apresentação reforçou que a manutenção do reconhecimento internacional do Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação depende de um sistema preparado, da atuação integrada entre instituições e, principalmente, do comprometimento de cada produtor rural com a sanidade dos rebanhos.

Fotos: Divulgação/Faesp