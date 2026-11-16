Equipe venceu o Grêmio por 7 a 4 em uma decisão movimentada, marcada pelo bom futebol, presença de associados e familiares dos atletas

O Borussia conquistou o primeiro turno do Campeonato Interno Master/Novos do Pará Clube ao vencer o Grêmio por 7 a 4, em uma partida bastante movimentada e disputada do início ao fim. A decisão foi realizada no campo Jack Flores e reuniu um excelente público, com destaque para a presença de familiares e associados, que compareceram para incentivar os atletas.

A partida também contou com a presença do novo presidente do Clube do Remo, Glauber Gonçalves, associado do Pará Clube, que foi recebido pelos dirigentes da tradicional agremiação, entre eles o presidente Villar Júnior, Allan Nascimento e Bolinha.

Durante o encontro, Glauber conversou demoradamente com Villar Júnior. Nos bastidores, a visita também despertou comentários sobre a possibilidade de uma futura parceria entre as duas instituições esportivas.

JOGO ELETRIZANTE E MUITOS GOLS

Dentro de campo, as duas equipes protagonizaram uma decisão de muita intensidade. O Borussia começou melhor e abriu vantagem de 2 a 0 nos primeiros minutos. O Grêmio, entretanto, reagiu com determinação, conseguiu a virada para 3 a 2 e deixou a disputa ainda mais emocionante.

Nos acréscimos da primeira etapa, o Borussia chegou ao empate, levando o placar para 3 a 3 no intervalo.

Na fase final, o confronto ganhou ainda mais emoção. Os jogadores das duas equipes demonstraram disposição e empenho na busca pelo título, procurando evitar que a decisão fosse para as cobranças de penalidades máximas.

Com melhor condicionamento físico, o Borussia conseguiu se impor nos momentos decisivos, construiu a vantagem e confirmou a conquista do primeiro turno, encerrando a partida com vitória por 7 a 4.

Os gols do Borussia foram marcados por Abrão (três vezes), Batata (duas), Marcelo e Edilson. Pelo Grêmio, balançaram as redes Léo Oliveira (duas vezes), Romário e Robertinho.

ARBITRAGEM E PREMIAÇÃO

Outro destaque da decisão foi a atuação do árbitro Joelson Santos. Com excelente desempenho, conduziu a partida sem intercorrências e recebeu elogios de dirigentes e atletas das duas equipes finalistas.

Após o apito final, foi realizada a entrega do troféu de campeão ao Borussia e à sua comissão técnica. A premiação foi conduzida por Glauber Gonçalves, presidente do Clube do Remo, com a participação dos dirigentes do Pará Clube Villar Júnior, Allan Nascimento e Bolinha.

A conquista encerrou com festa a primeira etapa da competição, que mais uma vez demonstrou a força do futebol associativo e a integração entre atletas, dirigentes, familiares e associados do Pará Clube.

Por Nonato Batista, reportagem e imagens