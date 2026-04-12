Paysandu reage, mas fica no empate com o Brusque em jogo marcado por polêmica na Curuzu

O Paysandu voltou a campo neste domingo, 12, diante de sua torcida, mas não conseguiu transformar o apoio vindo das arquibancadas em vitória. Em confronto válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o time paraense empatou em 1 a 1 com o Brusque Futebol Clube, em uma partida equilibrada e com decisões da arbitragem que geraram contestação, como um gol anulado do Bicola que tenta se reabilitar e fazer as pazes com a torcida depois da histórica goleada de 7 a 0 sofrida nesta semana.

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PRIMEIRO TEMPO

Mesmo sob chuva em Belém, a Fiel Bicolor compareceu ao Estádio Leônidas Sodré de Castro, a Curuzu, e empurrou o Papão desde o início. Ainda assim, quem começou melhor foi o time catarinense, que controlou as ações nos primeiros minutos e levou perigo em finalização de Petterson, exigindo boa intervenção do goleiro Gabriel Mesquita.

Aos poucos, o Paysandu conseguiu equilibrar as ações, apostando principalmente nas investidas pelo lado direito e em chutes de média distância. Com maior presença ofensiva na reta final do primeiro tempo, o time paraense chegou a balançar as redes, mas o gol acabou anulado após marcação de toque de mão na origem da jogada, decisão que provocou reclamações dos jogadores e da torcida.

SEGUNDO TEMPO

Na volta do intervalo, o cenário mudou rapidamente. O Papão iniciou a etapa final com dificuldades de organização e acabou surpreendido logo aos cinco minutos. Após recuperação de bola no meio de campo, o Brusque construiu jogada em velocidade e abriu o placar com Cipriano, que aproveitou rebote na área para colocar os visitantes em vantagem.

Em desvantagem, o Paysandu partiu para o ataque e aumentou a pressão. O atacante Ítalo passou a ser peça central nas investidas ofensivas e foi justamente dele o lance que originou o empate. Após receber passe dentro da área, o jogador foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. Na cobrança, o próprio Ítalo converteu com segurança, deixando tudo igual aos 36 minutos e anotando mais um gol na temporada.

Apesar da pressão nos minutos finais, o time paraense não conseguiu a virada e teve que se contentar com o empate diante de sua torcida.

Com o resultado, Paysandu e Brusque chegam aos quatro pontos na competição. O Papão volta a campo no próximo sábado, 18, às 18h30, novamente na Curuzu, quando enfrenta o Barra-SC em busca da primeira vitória como mandante nesta edição da Série C.

Por ROBERTO BARBOSA/Jornal A PROVÍNCIA DO PARÁ/Imagens: Jorge Luís Totti/Agência Paysandu