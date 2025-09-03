quarta-feira, setembro 3, 2025
SEGURANÇA

PF e Ibama fecham cinco garimpos ilegas no nordeste do Pará


Em uma ação conjunta, a Polícia Federal (PF) e o Ibama fecharam cinco garimpos ilegais de ouro em Cachoeira do Piriá, no nordeste do Pará. A operação, batizada de Echo 177, aconteceu na segunda e terça-feira, 1 e 2 de setembro.

As equipes cumpriram dois mandados de busca e apreensão, desativando nove pás carregadeiras e cerca de 45 motores, além de toda a estrutura de apoio para a extração do minério. Os garimpos funcionavam sem autorização da Agência Nacional de Mineração e, segundo evidências, utilizavam cianeto — uma substância tóxica e perigosa para a saúde e o meio ambiente.

A investigação continuará para identificar os responsáveis pelo crime e buscar a recuperação das áreas degradadas.

