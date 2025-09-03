quarta-feira, setembro 3, 2025
Mestre da guitarrada Manoel Cordeiro tem obra reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará

O projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Pará, nesta terça-feira, 2, segue para a sanção do governador do estado.

A Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) aprovou, à unanimidade, nesta terça-feira, 2, o Projeto de Lei 758/2023, de autoria da deputada Lívia Duarte (PSOL), que reconhece a vasta obra musical de Manoel Cordeiro como patrimônio cultural e imaterial do estado do Pará. O projeto segue para a sanção do governador do estado. 

Manoel, que se encontra em turnê nacional pelo projeto Sonora Brasil, do Sesc, recebeu a notícia em Santa Catarina, e manifestou grande emoção pela conquista: “É um ano emblemático para mim, que completo 70 anos e estou difundindo o meu manifesto pela valorização da ‘MPB feita na Amazônia’, por todos os estados por onde passo fazendo shows. Estou emocionado, pois é uma vida dedicada à música e à cultura. Esse reconhecimento representa muito.”

Trajetória

Natural de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó, Manoel Cordeiro contabiliza 57 anos de trajetória musical iniciada aos 12 anos de idade. Multi-instrumentista, compositor, arranjador e produtor cultural, ele produziu cerca de 1 mil discos para vários artistas, como Fafá de Belém, Pinduca, Beto Barbosa, Roberto Leal, Roberta Miranda, Eliane e muitos outros.

Manoel fundou a Warilou, compôs e produziu os sucessos da banda, incluindo “Luz do Mundo”, assim como produziu os sucessos de Beto Barbosa no auge da lambada. Respeitado pela classe artística principalmente do Pará, de Amapá e de São Paulo, onde realiza vários trabalhos, Manoel Cordeiro tem circulação por todos o Brasil e também pelo exterior, sendo reconhecido como um dos principais representantes dos ritmos amazônicos. 

Produtor premiado, ele assina os arranjos de ‘Do tamanho certo para o meu sorriso’, de Fafá, que foi o Melhor Álbum no Prêmio da Música Brasileira, em 2016; e ‘No embalo de Pinduca’, indicado ao Grammy Latino, em 2017. Este ano, Manoel Cordeiro teve seu álbum instrumental “Estado de espírito”, gravado em parceria com Beto Barreto (BaianaSystem) e Pupilo (Nação Zumbi), indicado a Melhor Álbum no Prêmio BTG Factual. 

Manifestações

Na tribuna da Alepa, a deputada Lívia Duarte ressaltou que Manoel Cordeiro é “um dos maiores músicos do Pará, do país e do mundo”, “um guitarrista, multiinstrumentista que todos nós nos emocionamos ouvindo”. A parlamentar ressaltou que Manoel Cordeiro contribuiu e continua contribuindo para a cultura do estado do Pará, inclusive difundindo-a por vários lugares por onde passa. “É muito bom que reconheçamos os nossos gigantes em vida. Tenho orgulho de propor esse título a uma pessoa tão importante à nossa música e à nossa arte. Viva Manoel Cordeiro!”

Na estrada, saindo da cidade de Lages para outro show em Criciúma, Santa Catarina, Manoel Cordeiro comemorou a aprovação da Alepa para a sua obra ser reconhecida como patrimônio cultural e imaterial do Pará: “A gente é acostumado a emoções, como artista, mas tem emoções que nos pegam no fundo do coração, esse é um caso. Trabalho há tanto tempo com música do Pará, trabalhei com tantos artistas, movimentos e três gerações, sempre me colocando à disposição da música. Ô meu Deus, como valeu a pena! A vida presta! Estou chegando aos 70 anos cheio de energia para continuar trabalhando e vendo o que posso fazer pela música, pela arte e pela vida”. 

O artista agradeceu à autora do projeto, dizendo que “Lívia tem sensibilidade por perceber a obra dos artistas paraenses, que são “representantes dignos da cultura da Amazônia”. “A deputada Lívia entende que através da cultura e das artes é possível propor um país melhor, pois são as primeiras manifestações de um povo”.

Imagem: Divulgação

