Polícia Civil apreende 50 quilos de drogas em porão de embarcação, em Cotijuba

A Delegacia de Polícia Fluvial, da Polícia Civil do Pará, realizou uma operação nesta quarta-feira, 4, que resultou na apreensão de 50 quilos de drogas. Os entorpecentes estavam no porão de uma embarcação, atracada na ilha de Cotijuba, em Belém. Além do material apreendido, dois homens foram presos em flagrante e irão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. Os outros seis tripulantes que estavam na embarcação foram apenas ouvidos como testemunhas.

A ação, que contou com a colaboração de equipes do Grupamento Fluvial (GFLU), levou a equipe a interceptar um comboio formado por um empurrador e duas balsas. A embarcação era proveniente de Manaus, no Amazonas, com destino à capital paraense.

“Durante a abordagem, aproximadamente 50 quilos de drogas, incluindo Skank e pedra de oxi, foram encontrados escondidos no porão da embarcação. A substância apreendida será encaminhada para a perícia, onde passará por análise detalhada”, explicou Walter Resende, delegado-geral da Polícia Civil do Pará.

Além disso, conforme Luis Carlos Barros, delegado responsável pela operação, “os tripulantes que foram detidos, serão ouvidos e futuramente encaminhados ao sistema prisional”.

