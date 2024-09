Judocas paraenses se classificam para o Mundial de Las Vegas

Com apoio do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), atletas paraenses conquistam medalhas no Campeonato Brasileiro de Judô Veterano e Kata. Glailson Fernando de Souza Luz subiu ao lugar mais alto do pódio para receber a medalha de ouro, ao vencer na categoria M3 Masculino Ligeiro (-60 kg), e Pammela Rocha ganhou a medalha de bronze na categoria F2 Feminino Leve (-57 kg).

Os medalhistas se classificaram para o Mundial de Veteranos, que será disputado em Las Vegas (EUA), entre os dias 4 e 7 de novembro deste ano. O Campeonato Brasileiro de Judô envolveu cerca de 400 judocas, nos dias 24 e 25 de agosto, no Ginásio Internacional Newton de Faria, na cidade de Anápolis, em Goiás.

A titular da Seel, Ana Paula Alves, ressaltou a importante conquista dos paraenses no evento nacional. “Estão de parabéns por essa brilhante conquista dos brasileiros. Isso mostra o trabalho do governo do Estado, por meio da Seel, na valorização do desporto paraense”, disse a secretária de Estado de Esporte e Lazer.

Apoio essencial – Glailson Luz destacou que “ser campeão brasileiro de judô é uma conquista que todo judoca almeja. É uma competição muito forte, onde os melhores de seus estados querem conquistar. O apoio da Seel foi de suma importância para está conquista, pois sem o apoio dado pela Secretaria, com certeza essa conquista não seria possível, devido os altos custos que temos com passagens, hospedagem e alimentação durante o período da competição, sem contar com toda uma preparação que antecipa as competições. A Seel faz sua parte social plenamente, apoiando o esporte paraense”.

Pammela Rocha, a única paraense mulher na competição, disse estar “muito feliz em trazer essa medalha para o Estado, sendo a única mulher representando o nosso Estado. Como mulher e atleta me sinto honrada, pois é uma competição forte a nível nacional. Fiquei imensamente honrada em estar lá representando as judocas paraenses”.

Texto: Jessé Lima – Ascom/Seel

Fonte: Agência Pará/Foto: Divulgação