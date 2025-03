Polícia Civil intensifica efetivo e ações na capital e no interior do Pará

Mais de 300 agentes estão mobilizados para coibir condução sob efeito de álcool, poluição sonora, assédio sexual e outros crimes e infrações, para garantir tranquilidade à população

Foliões que vão aproveitar o Carnaval contarão com reforço significativo na segurança em diversos municípios do Pará. A Polícia Civil intensificou o efetivo na Região Metropolitana de Belém e no interior, para oferecer um atendimento mais rápido nas demandas comuns nesta época do ano.

A ação, que faz parte da Operação Carnaval 2025, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), envolve mais de 300 agentes, entre delegados, escrivães, investigadores, papiloscopistas, motoristas e técnicos em informática, que atuarão em conjunto com as equipes já lotadas nas delegacias.

“Estamos atuando de forma integrada com diversas forças de segurança, além de reforçar o efetivo policial em áreas estratégicas, tanto na capital quanto no interior. A colaboração da população é fundamental, seja respeitando as regras ou denunciando irregularidades. Queremos que todos aproveitem o Carnaval de forma tranquila, com a certeza de que a segurança está garantida”, declarou o delegado-geral de Polícia Civil, Walter Resende.

Fiscalização – Além de ampliar o atendimento nas delegacias, o reforço inclui a fiscalização de estabelecimentos comerciais para verificar alvarás de funcionamento, assim como o controle de som automotivo em bares, restaurantes e locais públicos. A ação é realizada pela Diretoria de Polícia Administrativa (DPA) e Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa).

O diretor da DPI, Hennison Jacob, enfatizou a importância da Operação. “Com o aumento do fluxo de pessoas que se deslocam para o interior durante o Carnaval é fundamental reforçar a segurança nessas áreas, permitindo que os foliões aproveitem as festividades com tranquilidade”, disse o gestor.

Efetivo reforçado para atender às demandas da população

Lei Seca e assédio – A Operação “Lei Seca” também é destaque na Operação Carnaval, com a realização de testes de bafômetro para coibir a condução de veículos sob o efeito de álcool, especialmente nas estradas de acesso a regiões muito procuradas, como o distrito de Mosqueiro (em Belém) e os municípios de Benevides e Vigia de Nazaré.

A Campanha “Não é Não”, de enfrentamento à importunação sexual, é reforçada nos municípios de Marapanim (Praia de Marudá), Vigia de Nazaré, Curuçá, Castanhal, Abaetetuba e Belém (distrito de Mosqueiro), com o objetivo de combater o assédio em áreas de grande concentração de pessoas.

A campanha, coordenada pela Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e pelas Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams), intensifica a vigilância e a presença policial em locais festivos, e coloca à disposição canais de denúncia acessíveis às vítimas.

Fiscalização em estabelecimentos comerciais

“A Campanha ‘Não é Não’ é uma resposta direta aos crescentes casos de importunação sexual que, historicamente, marcam o período do Carnaval, uma festa que atrai milhares de pessoas às ruas para celebrar a cultura popular brasileira. A ação visa não somente a prevenção e o enfrentamento a esses crimes, mas também a conscientização pública sobre a importância do respeito mútuo e dos limites pessoais”, frisou a delegada Adriana Norat, diretora da DAV.

A Operação Carnaval 2025 é composta por agentes das Diretorias de Polícia do Interior (DPI), Polícia Administrativa (DPA), Coordenação de Operações e Recursos Especiais (Core) e da Diretoria de Atendimento aos Grupos Vulneráveis (DAV).

Fotos: Bruna Ribeiro