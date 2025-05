Portel, na região de integração do Marajó, sediou o I Circuito de Vôlei de Praia

A cidade de Portel, no arquipélago do Marajó, viveu dias de festa, orgulho e transformação com a realização do I Circuito Portelense de Vôlei de Praia — um verdadeiro sucesso que entrou para a história local. A competição, realizada na encantadora Praia do Tucano, hoje, um dos melhores locais atrativos turisticamente no Marajó, atraiu centenas de visitantes, movimentou a economia, fortaleceu o turismo e, acima de tudo, reafirmou a força e o potencial da cidade na modalidade vôlei de praia que sempre se destacou no Marajó. Organizada pela Secelt secretaria de Esporte, cultura, lazer e turismo do município de Portel e prefeitura Municipal

Na Final feminina do vôlei de praia Tirlene e Gigi x Suelen x Medusa, se consagrando o campeão do circuito Tirlene e Gigi, um jogo bem disputado ponto a ponto tanto que terminou o jogo 2 a 1, apesar da atleta Gigi está com uma contusão no ombro e no joelho mesmo assim buscou força e dedicação a decisão foi eletrizante Mas valeu a pena dupla é bastante festejada no final da partida os torcedores e pelas atletas conquistaram muita honra esse tipo um masculino foi mais tranquilo o jogo Final do vôlei masculino Luid e Ruder x André e Dhone quem levou a melhor no masculino foi Luigi Ruder campeão 2 a 0

Secretário municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, Idinor de Oliveira falou que o primeiro circuito Portelense de volei de praia foi extremamente importante, um marco e ponto de largada, para solidificar o vôlei de praia como também um referencial de esporte portelense. “Somos uma cidade ribeira de orla fluvial, que dispõe de praias exuberantes, assim, é mais que justiça incentivar o vôlei de praia, para que nossa juventude possa ter o despertar para o vôlei como instrumento de inclusão esportiva. O convite de assumir a responsabilidade de conduzir a superintendência 3 de vôlei de praia é a certeza de trabalhar com mais profissionalismo e incentivar a prática do vôlei região, e podemos também lutar pelos grande eventos, fazer com que nossos praticantes tenham a oportunidade de participar”.

Atleta de vôlei, Rodeval Moura disse que “Para nós, participar desse evento está sendo uma experiência muito grande e diferenciada. É uma honra representar a nossa cidade de Portel em uma competição desse porte. Quero agradecer à Prefeitura Municipal de Portel, especialmente à Secretaria de Esporte, Esse circuito trouxe um impacto positivo enorme, tanto para o esporte local quanto para a economia da cidade. A movimentação foi intensa, especialmente na Praia do Tucano, onde o evento aconteceu. Para os atletas, é uma oportunidade única de adquirir experiência e competir em alto nível. Sabemos que Portel já é muito respeitada no cenário do esporte Marajoara, principalmente no vôlei; então é gratificante ver esse reconhecimento se fortalecendo. Sobre a nossa dupla foi muita dedicação. Que bom que conseguimos levantar esse troféu que é da maior importância, ainda mais no I circuito de vôlei de praia portelense e ganhar esse título na nossa praia do Tucano, ele é muito gratificante Eu dedico a todos aqueles que que nos apoiam, eu e o meu parceiro de dupla estamos muito felizes com essa conquista”.

O evento foi muito mais do que uma disputa esportiva: foi uma grande celebração da cultura, da juventude e da beleza natural de Portel. A Associação dos Come Areia (ADECA), liderada com paixão por Idalina Araújo, colheu os frutos de anos de trabalho ao ver os atletas Pedro e Marcelo brilharem nas areias da Praia do Tucano, representando com garra o primeiro time masculino de vôlei de praia da cidade. A performance da dupla emocionou o público e mostrou que Portel está pronta para revelar grandes talentos ao estado e ao Brasil.

Na ocasião da confraternização do evento, o presidente a Federação Paraense de Voleibol, Hugo Montenegro, fez um convite ao secretário Idinor de Oliveira para ser diretor da entidade no cargo Superintendente da região do Marajó do Vôlei de Praia.

Durante os dias do torneio, o clima foi de pura vibração. A Praia do Tucano, já conhecida como um dos destinos mais belos do Marajó, ganhou ainda mais visibilidade, se consolidando como o cartão-postal do verão portelense.

A parceria entre prefeitura Municipal de Portel, por meio da SECELT com a Federação Paraense de Vôlei foi essencial para o evento, mostrando que quando há investimento, parceria e visão de futuro, toda a cidade ganha. A população participou ativamente da organização e da torcida, reforçando o sentimento de pertencimento e união em torno do esporte e da cidade.

Com o sucesso desta edição, Portel já se prepara para um verão ainda mais grandioso, com novas ações esportivas, culturais e turísticas sendo planejadas. A cidade está de portas abertas para receber visitantes de todo o Pará e do Brasil, oferecendo não apenas belas paisagens, mas também uma experiência única de hospitalidade, cultura e superação.

Texto: Guilherme Braga/Imagens: Ray Nonato/Ronabar