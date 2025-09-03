Prefeitura de Belém anuncia fim da cobrança indevida de taxas pelos flanelinhas

O prefeito de Belém, Igor Normando, vai anunciar na manhã desta quarta-feira, 03, uma nova etapa da operação “Belém em Ordem”, por meio da qual a cidade vai combater a cobrança ilegal de flanelinhas em vagas públicas de estacionamento no município e assegurar o uso justo e legal do espaço público à população. Na ocasião, o prefeito vai explicar sobre as estratégias e a execução da operação, que está em andamento desde o início da manhã desta quarta-feira.

A população, há anos, reclama da ação de flanelinhas que atuam na cidade. Em cada espaço, ali está um flanelinha que loteia o lugar e quem estaciona já sabe que terá de dar gorjeta ao sair. Quando o condutor chega para ir embora, é abordado e, se não tem dinheiro, em geral, fica marcado.

Há denúncias contra flanelinhas que danificaram carros de pessoas que se recusam a pagar a taxa de estacionamento na via pública.

A categoria tem uma associação e justifica que os flanelinhas são responsáveis pela diminuição no número de carros roubados. Diz, ainda, que o flanelinha também zela pelos veículos, protegendo-os para os proprietários que deixam os carros na via enquanto cuidam de seus afazeres pessoais.

A Prefeitura vai informar como esses profissionais deverão atuar a partir de agora.

Da Redação/Imagem: Reprodução