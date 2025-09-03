Saneamento inadequado provoca mais de 80.000 internações e 8.830 mortes de idosos, aponta o DATASUS

Doenças Relacionadas ao Saneamento Ambiental Inadequado (DRSAI) foram responsáveis por mais de 80.000 internações de idosos em todo o país, em 2024. Sendo que 8.830 evoluíram para óbito – o equivalente a 76,4% do total de mortes (11.554) relacionadas a essas enfermidades. Os números são de um levantamento realizado com base em dados do Departamento de Informação e Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS).

“Apesar dos avanços que o país registrou nos últimos cinco anos, com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, ainda temos uma grande parcela da população sem acesso a serviços adequados de saneamento. Portanto, é urgente avançar muito mais para que possamos reduzir esses tristes índices”, afirma Elzio Mistrelo, diretor da Apecs (Associação Paulista de Empresas de Consultoria e Serviços em Saneamento e Meio Ambiente).

Segundo dados da OMS (Organização Mundial da Saúde), 94% dos casos de diarreia no mundo são devidos à falta de acesso à água de qualidade e ao saneamento precário. Além dessa doença, os brasileiros sem água tratada e esgotamento sanitários estão vulneráveis a males como Hepatite A, leptospirose, esquistossomose, cólera, giardíase e amebíase, febre tifoide, helmintíases, infecções de pele e micoses.

Atualmente, no Brasil há aproximadamente 34 milhões de pessoas que ainda não têm acesso à água tratada e mais de 90 milhões continuam sem receber serviço de coleta e tratamento de esgoto. No entanto, de acordo com o Novo Marco Legal do Saneamento Básico, até 2033 o país precisa atingir a meta de 99% de toda a população atendida por estes serviços. “Ainda restam oito anos e o setor está aquecido, estamos no caminho”, conclui Mistrelo.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Apecs/Imagens: Reprodução