Prefeitura realiza novas abordagens sociais na Praça Dom Pedro II

Em meio à rotina intensa da área central de Belém, equipes de assistência social da Prefeitura de Belém voltaram a ocupar a Praça Dom Pedro II, com um olhar voltado ao cuidado, à escuta e à reconstrução de trajetórias. As abordagens sociais acolhem pessoas em situação de rua e que estão na rua, compreendendo suas histórias, necessidades e perspectivas de mudança. A ação ocorreu nesta terça-feira (24), no bairro da Cidade Velha.

Com a presença de equipes multiprofissionais, o trabalho realizado foi além da identificação: as equipes em campo estabeleceram diálogo, orientação e encaminhamentos dos abordados para serviços que oferecem alternativas concretas à vida nas ruas.

A Prefeitura identificou que cada pessoa atendida carrega uma realidade distinta, desde trabalhadores informais que utilizam o espaço público como ponto de apoio até aqueles que desejam retomar vínculos familiares e acessar oportunidades formais.

A presidente da Funpapa, Edna Gomes, destacou que o trabalho vai além da abordagem imediata e envolve a compreensão das trajetórias individuais e o encaminhamento adequado dentro da rede de assistência.

“Desde o início da ação, na semana passada, conseguimos avançar nas abordagens e encaminhar cerca de 18 a 20 pessoas para a rede socioassistencial. Esse atendimento inclui o Espaço Acolher, que oferece abrigo noturno, alimentação e, principalmente, escuta qualificada com assistentes sociais e psicólogos. É nesse momento que conseguimos entender o que levou cada pessoa a essa situação, como rompimento de vínculos familiares, uso abusivo de álcool e outras drogas, desemprego ou o fato de serem de outros municípios. A partir disso, conseguimos construir encaminhamentos mais adequados, com o apoio integrado das equipes de assistência, saúde, direitos humanos e segurança”, explicou.

ABORDAGEM E ESCUTA ATIVA

A mobilização integrou um conjunto de ações intensificadas desde o último dia 18 de março, quando o município ampliou a atuação do Serviço Especializado em Abordagem Social (Seas), coordenado pela Fundação Papa João XXIII (Funpapa), na região central da capital.

Nos primeiros dias de atuação, cerca de 100 abordagens diretas foram realizadas, evidenciando um cenário complexo, marcado pela presença de diversas estruturas improvisadas ocupadas por pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social.

O levantamento também apontou a diversidade de perfis entre a população atendida. Enquanto parte das pessoas exerce atividades informais, principalmente no período noturno, outro grupo demonstrou interesse em acessar oportunidades de trabalho formal, moradia e reconstrução de vínculos familiares.

As ações de assistência social, da Prefeitura de Belém, ampliam o alcance dos atendimentos e fortalecem o acesso à rede socioassistencial do município. Durante as abordagens, são ofertados encaminhamentos para serviços como acolhimento e atendimento em saúde. Entre os principais equipamentos públicos municipais disponíveis está o “Espaço Acolher”, como uma estratégia fundamental para garantir acolhimento digno, escuta qualificada e acompanhamento contínuo às pessoas em situação e que estão em na rua.

A titular da Funpapa informou ainda que a ação na Praça Dom Pedro II continua pelos próximos dias com o atendimento de escuta qualificada pelas equipes qualificadas de assistência social do município.

Fonte e imagens: Agência Belém