Programa ‘Asfalto Por Todo Pará’ Pavimenta Mais de 100 Quilômetros de Ruas no Marajó

Através dessa iniciativa, Moradores de áreas como Breves, Muaná, Portel e Soure, já usufruem dos benefícios proporcionados pelo Projeto

O Marajó, um dos maiores arquipélagos do Brasil e um dos destinos mais emblemáticos do Pará, tem experimentado uma verdadeira transformação em sua infraestrutura viária. Mais de 100 quilômetros de ruas e estradas da região já foram pavimentados graças ao Programa “Asfalto Por Todo Pará”, uma iniciativa do Governo do Estado que visa levar melhorias estruturais para municípios de todo o território paraense.

O Programa, que tem sido um marco de desenvolvimento para o estado, tem como objetivo principal melhorar a qualidade de vida das populações locais, facilitar o escoamento da produção agrícola, otimizar o acesso a serviços essenciais e, acima de tudo, integrar o Marajó de maneira mais eficiente ao restante do Pará. Com um território de difícil acesso e grande presença de áreas alagadiças, a pavimentação das vias do arquipélago representa um avanço significativo para a mobilidade da região, proporcionando segurança, conforto e a redução de custos com transporte.

Entre os benefícios diretos da pavimentação estão a melhoria no acesso aos centros urbanos, a diminuição da poeira e da lama durante as estações de seca e chuva, respectivamente, e o aumento na atração de investimentos para o setor do turismo, que pode ver na melhoria das vias uma oportunidade para novos negócios. Além disso, com a pavimentação, as comunidades ganham em acessibilidade, com impactos positivos na educação, saúde e comércio local.

A execução do projeto é um exemplo do compromisso do governo estadual com a inclusão regional, buscando garantir que regiões mais afastadas também sejam contempladas com infraestrutura de qualidade. E a meta não para por aí: o programa segue avançando, com novos trechos sendo pavimentados e outros em fase de planejamento.

A pavimentação no Marajó é uma das maiores conquistas do programa até o momento, consolidando a ideia de que o desenvolvimento e o progresso devem chegar a todos os cantos do estado. O impacto social, econômico e ambiental de tal obra será sentido por gerações e serve de exemplo para que outras regiões também possam contar com melhorias estruturais que promovam uma vida mais digna e de mais oportunidades para seus habitantes.

Diante disso o Programa “Asfalto por todo o Pará”, tem sido um grande investimento de cerca de mais de R$ 5 bilhões em obras por todo o Pará, sendo assim um dos maiores Programas de mobilidade e infraestrutura urbana já vistos.