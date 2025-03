Carnaval na Cidade: Guia para aproveitar os próximos dias em Belém

Belém, a capital paraense, é um caldeirão cultural que pulsa ainda mais forte durante o Carnaval. Se você busca uma folia com tempero amazônico, prepare-se para uma experiência inesquecível. Além dos tradicionais desfiles de blocos e escolas de samba, a cidade oferece uma variedade de pontos turísticos que merecem sua visita.

Mergulhe na história e cultura:

Parque Estadual do Utinga: é uma ótima opção para quem busca contato com a natureza, lazer e cultura em Belém. Os visitantes podem encontrar no local, trilhas ecológicas, lagos, mirante e outras atividades como opção de lazer como passeios de bicicleta, rapel, boia-cross e tirolesa.

Estação das Docas: Um complexo turístico à beira do rio Guamá, com restaurantes, bares, lojas de artesanato e apresentações culturais. Ideal para um passeio ao entardecer e para experimentar a culinária paraense.

Mangal das Garças: Um parque ecológico com diversas espécies da fauna e flora amazônica. Destaque para o viveiro das garças e o mirante com vista panorâmica da cidade.



Cidade Velha: O centro histórico de Belém, com construções coloniais, igrejas e museus. Um passeio imperdível para conhecer a história da cidade.



Curta a natureza

Ilha do Mosqueiro: Um distrito de Belém com belas praias de água doce, ideal para relaxar e curtir o Carnaval em contato com a natureza.

Ilha do Combu: É um refúgio natural localizado em Belém, no Pará, e um dos destinos turísticos mais procurados da região. Com uma exuberante floresta amazônica preservada, a ilha oferece aos visitantes a oportunidade de vivenciar a natureza exuberante da Amazônia sem se afastar muito da capital paraense.

Ilha do Outeiro: Localizada a cerca de 30 km do centro de Belém, é um refúgio popular para quem busca tranquilidade e contato com a natureza. As praias da ilha, banhadas pelas águas da Baía do Guajará, são um dos principais atrativos turísticos da região.

Dicas extras:

Experimente a culinária paraense: Não deixe de provar o pato no tucupi, o tacacá, o açaí e outras delícias locais.

Aproveite a vida noturna: Belém oferece uma variedade de bares e casas noturnas com música ao vivo e ritmos paraenses.



Fique atento aos horários de funcionamento dos pontos turísticos durante o Carnaval.

Belém te espera com um Carnaval cheio de alegria, cultura e natureza. Prepare-se para vivenciar momentos inesquecíveis!

Foto Reprodução: essemundoenosso.com.br