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Projeto estratégico pode transformar o futuro mineral e industrial do Brasil

O deputado federal Keniston Braga (MDB-PA) está entre os principais defensores de uma proposta que pode redefinir o papel do Brasil na economia global nas próximas décadas. Após ser aprovado na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 2780/2024, que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos, aguarda agora análise do Senado e ganha relevância em um momento decisivo para o desenvolvimento econômico e tecnológico do país.

Keniston Braga tem defendido que o Brasil aproveite de forma mais estratégica suas riquezas minerais, deixando de atuar apenas como exportador de matéria-prima para assumir uma posição de destaque na industrialização e na produção de tecnologias de alto valor agregado. Segundo o parlamentar, o país reúne condições únicas para se tornar referência global em setores ligados à transição energética e à revolução digital.

O projeto busca criar condições para o aproveitamento sustentável de minerais considerados essenciais para a economia do futuro, como lítio, níquel, cobre e terras raras. Esses recursos são fundamentais para a fabricação de baterias, veículos elétricos, equipamentos eletrônicos, sistemas de defesa e tecnologias de energia limpa.

Para Keniston Braga, a proposta representa uma oportunidade histórica de gerar empregos qualificados, atrair investimentos e fortalecer a competitividade brasileira em setores estratégicos. O deputado também destaca a importância de estimular a pesquisa, a inovação e a instalação de indústrias capazes de transformar os minerais extraídos em produtos de maior valor agregado.

Os apoiadores da iniciativa argumentam que a criação de uma política nacional permitirá maior coordenação entre governo e iniciativa privada, ampliando investimentos em infraestrutura, tecnologia e capacitação. A expectativa é que estados com forte vocação mineral, como o Pará, sejam diretamente beneficiados com novos empreendimentos e oportunidades de desenvolvimento regional. O debate reforça a necessidade de conciliar crescimento econômico, responsabilidade ambiental e segurança jurídica.

Agora, a decisão está nas mãos do Senado. Caso os senadores aprovem o texto sem alterações, o projeto seguirá para sanção presidencial. Se houver mudanças, a matéria retornará à Câmara dos Deputados para nova análise.

A discussão acontece em um cenário internacional marcado pela crescente disputa por minerais estratégicos, considerados essenciais para garantir segurança energética, tecnológica e industrial. Keniston Braga defende que o Brasil não pode desperdiçar a oportunidade de transformar suas riquezas naturais em desenvolvimento, inovação e prosperidade.

A decisão que será tomada pelo Senado poderá definir não apenas o futuro da mineração brasileira, mas também o posicionamento do país na nova economia global.

Fonte e imagem: Assessoria Parlamentar

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