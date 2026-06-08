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Quer entrar no mercado de trabalho? CIEE oferta 116 vagas de estágio em solo paraense

Iniciativa permite que estudantes ganhem experiência prática, conquistem independência e ampliem o networking.

Estudantes que desejam aliar aprendizado acadêmico à vivência profissional podem concorrer a 116 vagas de estágio abertas pelo Centro de Integração Empresa-Escola- CIEE no Pará. As oportunidades contemplam alunos do Ensino Médio e de diferentes áreas do ensino superior, como Administração, Direito, Contabilidade, Marketing e Informática. 

As bolsas-auxílio podem variar conforme a carga horária e a empresa contratante. 

Para se cadastrar nas oportunidades e montar um perfil no Portal CIEE, basta acessar ciee.online (https://portal.ciee.org.br/). O cadastro é gratuito e é importante sempre manter os dados pessoais atualizados, pois é dessa forma que a empresa e o CIEE fazem contato para encaminhamentos de entrevista. 

No cadastro o candidato pode incluir uma redação e um vídeo de apresentação para tornar o perfil ainda mais completo e aumentar as chances de ser convocado para uma entrevista.

Quem preferir atendimento presencial, o CIEE está localizado em Belém, no endereço Edifício Síntese 21, Avenida Conselheiro Furtado, 2865, Loja 2, Cremação. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. 

CIEE 62 anos: Imparável

Desde sua fundação, o Centro de Integração Empresa-Escola – CIEE, maior ONG de inclusão social e trabalho jovem da América Latina, se dedica à inserção de jovens no mundo do trabalho. Além disso, a instituição, responsável pela inserção de 7 milhões de brasileiros no mundo do trabalho, mantém cursos online gratuitos para qualificar a juventude e uma série de ações socioassistenciais voltada à promoção do conhecimento e fortalecimento de vínculos de populações prioritárias. 

Foto Divulgação

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