Vídeo: Homem vende pertences em feira após descobrir traição e viraliza nas redes

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um expositor inusitado em uma feira de Duque de Caxias.

Segundo relatos, após descobrir uma traição, um homem resolveu colocar à venda móveis, utensílios domésticos e outros objetos ligados ao relacionamento.

A cena chamou a atenção de frequentadores da feira e rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais.

De acordo com os comentários que acompanham o vídeo, o objetivo do homem seria se desfazer dos pertences que traziam lembranças da relação e seguir em frente após o término.

O episódio gerou reações bem-humoradas entre os internautas, que compartilharam o vídeo e comentaram a forma inusitada encontrada para lidar com a situação.