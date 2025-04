Remo cede a empate com a Ferroviária no último minuto do jogo de estreia na Série B

O Remo estava tão bem na sua estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, vencendo por 1 a 0 e segurando bacana o resutado que lhe renderia três pontos fora de casa até que, por um lance infeliz, recebeu um gol categórico da equipe dona da casa. A partida de estreia do Leão Azul na Segundona aconteceu na noite deste domingo, 06, no Estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, no interior paulista. Felipe Vizeu abriu o placar de A PROVÍNCIA DO PARA para o Leão Azul, no primeiro tempo; Carlão, aos 49 do segundo tempo, descontou para a Ferroviária.

Diante do empate, o Clube do Remo volta para casa com um ponto faturado, o mesmo ocorrendo com a Ferroviária.

Felipe Vizeu marcou para o Leão Azul aos 38 do primeiro tempo, mostrando que a equipe paraense foi a São Paulo para faturar a partida. Apesar disso, as duas equipes jogaram uma estudando a outra, na base do toma lá, dá cá, mas o Remo foi gostando da partida e agitou, foi pra cima e, desse jeito, fez o primeiro gol.

O empate ocorreu nos acréscimos, no último lance da partida, numa cobrança de falta. E foi bem cobrada, tanto que Carlão não teve o menor problema em balançar o barbante. Resultado final: 1 a 1.

Texto: Roberto Barbosa/Imagens: Luís Carlos/Agência Remo