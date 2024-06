Remo desencanta na Terceirona e vence o Sampaio Corrêa em São Luís por 2 a 1

O Clube do Remo chegou preparado para vencer, para faturar seus três pontos e a primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série C, ao encarar o Sampaio Corrêa no Estádio Castelão, em São Luís, no Estado do Maranhão. O jogo começou às 17h deste sábado, 1º de junho, e marcou a estreia do técnico Rodrigo Santana, que chegou com a missão de tirar o Leão da zona de rebaixamento e conduzir a equipe para bons pontos rumo a competir e tentar o acesso à Segundona.

Diante do resultado, o Clube do Remo soma os sete pontos na tabela. No próximo domingo, 9, o duelo do Leão será no Baenão, em Belém, contra o São Bernardo, em jogo válido pela oitava rodada da Terceirona

Os dois gols do Remo foram marcados logo no primeiro tempo por Raimar e Jaderson. O Sampaio, com João Felipe, descontou no segundo tempo, quando já havia uma desgaste da equipe azulina que, todavia, conseguiu segurar o resultado e agora ocupa a 12ª posição na competição.

Logo no primeiro tempo, os azulinos mostraram garra e preparo ao comando de Rodrigo Santana, pois dominaram o jogo com mais posse de bola. A equipe maranhense, entretanto, estava desorganizada e é a que mais levou gols até o momento no Brasileiro. Ele reagiram no segundo tempo, mas não o suficiente para alcançarem o Clube do Remo que se mostrava superior com seu esquema defensivo, defesa segura e jogadas mais técnicas. Segundo a equipe dos Titulares do Esporte, não houve grandes chances de gols no primeiro tempo, mas o Remo se aproveitou das falhas na defesa adversária e isso surtiu o efeito que os azulinos esperavam. Entretanto, a equipe ainda não está legal. Já a equipe do Sampaio Corrêa é muito limitada e caiu para a 17ª posição, onde o único destaque foi o jogador Pimentinha, e uma andorinha só não faz verão. Reportagem: Nazaré Sarmento/Edição: Roberto Barbosa/Ronabar

Imagens: Samara Miranda/Agência Remo