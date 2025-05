Restaurantes de Belém apostam em inovação e cultura amazônica de olho na COP30

A realização da COP30, em novembro deste ano, está movimentando o cenário gastronômico de Belém. Restaurantes da capital paraense têm apostado em inovações que valorizam ingredientes amazônicos e reforçam a identidade cultural da região, buscando encantar visitantes do mundo todo.

No bairro do Marco, o restaurante Ver-O-Açaí já se prepara para receber um público internacional. Além de um cardápio 100% regional, com pratos que vão do filé de búfalo ao tradicional peixe frio com açaí, o local está investindo na qualificação da equipe com aulas de inglês específicas para o atendimento gastronômico. “Todos os nossos ambientes são temáticos, proporcionando uma verdadeira imersão cultural. Não vendemos refrigerante industrializado, somos 100% Amazônia”, destaca Andreza Couto, gerente do restaurante.

Ainda no Marco, o Égua du Buteco também entra no clima da conferência com reforma do espaço e novidades no cardápio. O restaurante pretende lançar um prato e um drink especiais para o evento. “A ideia do drink da COP30, que pode até se chamar ‘Copirinha’, vem nessa onda de criatividade que já contagiou o setor”, conta Sérgio Trindade, dono do estabelecimento.

Na Ilha do Maracujá próximo de Belém, o Restô da Drika também se prepara para a conferência. Conhecido por seu cardápio focado nos sabores paraenses, o restaurante está desenvolvendo lançamentos exclusivos para o evento, como o filhote assado com molho leve de ervas amazônicas e a caldeirada de filhote ao tucupi com jambu e pimentas frescas. Além disso, o espaço passa por reformas para oferecer mais conforto aos visitantes, incluindo a construção de quartos simples com vista para o rio. A equipe está sendo treinada para atendimento em inglês, e os tradicionais eventos culturais com shows de reggae, carimbó, guitarrada e artistas regionais devem ganhar ainda mais destaque.

Algumas iniciativas contam com o apoio de programas de incentivo do Banpará, como o Microcrédito Produtivo, que oferece linhas de crédito para micro e pequenos empreendedores formais e informais no Estado do Pará. O programa visa fortalecer a cidadania, gerar emprego e renda, reduzir as desigualdades sociais e viabilizar a inserção competitiva dos empreendedores no mercado. Além disso, o Banpará Bio apoia projetos que promovem a bioeconomia e o desenvolvimento sustentável na região.

Com esse suporte, os restaurantes locais mostram que a COP30 será mais do que uma conferência: será uma vitrine para a riqueza gastronômica, cultural e sustentável da Amazônia.

Por: Thays Garcia/A Província do Pará

Imagem: Divulgação