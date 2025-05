Após eliminação na Copa do Brasil, Giovanni pede desligamento e deixa o Paysandu

O Paysandu oficializou, na manhã desta quinta-feira (22), a saída do meia Giovanni do elenco profissional. A confirmação veio através de uma nota divulgada no site oficial do clube, ratificando o que já havia sido antecipado pelo técnico Luizinho Lopes, em entrevista coletiva logo após a eliminação da equipe na Copa do Brasil.

“O Paysandu Sport Club informa que o atleta Giovanni não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor. O meio-campista procurou a diretoria para solicitar seu desligamento. O clube agradece ao jogador pelos seus serviços prestados”, comunicou a nota oficial.

De acordo com Luizinho Lopes, o meia avisou à diretoria, ainda na noite anterior ao duelo contra o Bahia, que estava negociando com outro clube e não seguiria no Paysandu. A partida terminou com uma derrota por 4 a 0, decretando a eliminação do Papão na competição nacional.

“Giovanni ontem à noite notificou que tinha uma situação pra ele, avisando que não ia mais continuar. A gente entende, é um direito de cada um”, comentou o treinador.

Contratado no início desta temporada, Giovanni não conseguiu corresponder às expectativas da torcida e tampouco se firmou como titular absoluto. Em 23 partidas com a camisa bicolor, o meia marcou apenas dois gols, sendo um deles no clássico Re-Pa, considerado um dos momentos mais emblemáticos de sua breve passagem.

Apesar desse feito, o camisa 10 sofreu críticas constantes da Fiel Bicolor, sobretudo pelo rendimento irregular e pela dificuldade em manter o condicionamento físico ideal durante os 90 minutos das partidas.

Com a saída de Giovanni, o Paysandu foca agora exclusivamente na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe atravessa um momento delicado na competição: ainda não venceu após oito rodadas e precisa reagir com urgência. O próximo compromisso será neste domingo (25), fora de casa, contra o Novorizontino.

