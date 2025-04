Semas doa equipamentos as municípios para reforçar ações ambientais

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), realizou ontem, quinta-feira, 10, a doação de equipamentos a quatro municípios, visando reforçar a infraestrutura de serviços públicos na área ambiental. A entrega contou com a participação de representantes de São Geraldo do Araguaia, Cachoeira do Arari, Rio Maria e Marituba. Os equipamentos doados pela Semas serão essenciais para o fortalecimento do trabalho dos servidores públicos desses municípios. O total de itens doados inclui oito computadores, sete projetores, nove GPS (Sistema de Posicionamento Global), dois notebooks, três mesas, 10 cadeiras, seis motosserras e uma rede de pesca.

A doação visa atender a demandas específicas de cada município, como o apoio à fiscalização ambiental, às estratégias de para o manejo sustentável dos recursos naturais e ao aprimoramento da gestão pública.

Com a entrega, a Semas quer contribuir com a qualidade do serviço prestado à população nessas regiões, além de contribuir para o aprimoramento das atividades de fiscalização e monitoramento.

O diretor de Gestão Administrativa Financeira da Semas, Rildo Marçal, comentou sobre a importância da doação. “Este é um passo que demonstra a colaboração entre os municípios e o governo. Os equipamentos entregues não apenas ajudam a melhorar a infraestrutura local, mas também garantem que as equipes possam realizar suas funções com mais eficiência”, afirmou.

Tobias Brancher, diretor de Fiscalização da Semas, também destacou os benefícios para os municípios. “A parceria com os municípios é fundamental para o reforço das ações ambientais. Com os novos equipamentos, apreendidos em atividade de fiscalização e que vão se transformar em instrumentos de gestão para os municípios, nossas equipes e os representantes municipais poderão atuar de forma mais ágil e precisa. A doação é uma forma de otimizar os recursos já disponíveis e reforçar o trabalho em campo”, finaliza.

Jaime da Silva Barbosa, prefeito de Cachoeira do Arari, esteve presente na entrega e destacou a importância da parceria. “Estou muito feliz com a entrega dos equipamentos doados pela Semas. Esses recursos, como as motosserras e equipamentos digitais, serão essenciais para fortalecer a estrutura da nossa secretaria e aprimorar nosso trabalho de fiscalização e conscientização ambiental. Com a COP 30 chegando ao Pará, é fundamental alinharmos nossas ações com as diretrizes de sustentabilidade do Governo do Estado. Esses equipamentos nos ajudarão a atuar de forma mais eficaz, principalmente no fortalecimento da educação ambiental e na preservação dos recursos naturais no nosso município”.

Rangel Santos é diretor de Fiscalização Ambiental de São Geraldo do Araguaia, e esteve no centro para receber equipamentos eletrônicos para os municípios. “A entrega dos equipamentos, como computadores, GPS e projetores, será fundamental para o avanço do nosso trabalho. Eles vão melhorar nossa capacidade de fiscalização e apoiar o desenvolvimento de ações essenciais para garantir a sustentabilidade e a preservação dos nossos recursos naturais e estamos muito gratos por esse apoio”, afirmou.

