Brasileirão: Fluminense faz o dever de casa, vence o Inter e cola no G6

Equipe carioca superou o Colorado por 1 a 0, no Maracanã, e se aproximou da zona de classificação para a Libertadores

Victor Fardin, da CNN Brasil

Na partida válida pela 30ª rodada do Brasileirão, o Fluminense derrotou o Internacional por 1 a 0, neste sábado (25), e se aproximou do G6 da competição nacional.

Samuel Xavier foi o autor do gol da vitória do Tricolor no Maracanã. Este foi o sétimo tento do jogador de 35 anos em 2025, em temporada mais “artilheira” da sua carreira.

Com o resultado, o clube carioca alcançou a marca de 44 pontos e se encontra a dois do Botafogo, sexto colocado e primeiro time dentro da zona de classificação à próxima edição da Copa Libertadores.

O Fluminense volta aos gramados pelo Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), quando recebe o Ceará.

Já o Internacional, segue em 15º colocado no Brasileirão, com 35 pontos conquistados. A equipe gaúcha buscará se recuperar no torneio no dia 2 de novembro, às 18h30, diante do Atlético-MG, no Beira-Rio.

Sobre a partida

Logo no primeiro minuto de jogo, o Fluminense levou perigo com o atacante John Kennedy. Ele recebeu um cruzamento da direita do ponta Agustín Canobbio e finalizou de primeira, mas parou no goleiro Ivan.

No lance seguinte, o ponta Kevin Serna chutou de dentro da pequena área e Ivan realizou outra excelente defesa.

Após um equilíbrio na partida, o Tricolor voltou a assustar aos 27 minutos, em duas oportunidades que John Kennedy viu o arqueiro adversário brilhar novamente. Aos 32, o meia Lucho Acosta carimbou a trave do Internacional.

O Colorado chegou pela primeira vez na marca de 33 minutos. Em contra-ataque rápido, o meia Alan Patrick rolou para o volante Bruno Henrique finalizar em cima da defesa. Na sobra, o atacante Vitinho, livre na área, bateu à esquerda da meta do clube carioca.

Assim como ao longo da etapa inicial, o Fluminense voltou do intervalo pressionando o adversário em busca do seu gol. Aos 15 minutos, o lateral Samuel Xavier entrou na área e, de perna esquerda, chutou no cantinho para abrir o placar no Maracanã.

Atrás no confronto, o Inter se mandou para o ataque atrás do empate, mas encontrou dificuldades em furar a defesa dos donos da casa. Na reta final, o meia Lima tocou para o atacante Germán Cano, que se esticou todo e não alcançou a bola, desperdiçando a chance de ampliar para o Tricolor.

Marcelo Gonçalves/Fluminense FC