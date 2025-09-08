segunda-feira, setembro 8, 2025
Desde 1876
Texto aqui...
HomeENTRETENIMENTO
ENTRETENIMENTO

SMT integra força-tarefa de segurança viária para o Sairé 2025 em Alter do Chão

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), participou nesta segunda-feira, 08, a convite do Centro Regional de Governo, de uma coletiva de imprensa que apresentou as ações integradas das forças de segurança pública federal, estadual e municipal para o Sairé 2025, em Alter do Chão.

Reconhecido como uma das maiores manifestações culturais e religiosas da Amazônia, o evento atrai milhares de turistas todos os anos e exige um planejamento especial de segurança e mobilidade.

A SMT anunciou que contará com um efetivo de 38 agentes de trânsito, que atuarão em regime de escala durante todo o período da festividade. A operação será realizada em dois turnos: das 7h às 19h e das 16h às 4h, com 19 agentes mobilizados em cada. As equipes estarão presentes na Rodovia Everaldo Martins (PA-457), em parceria com o Detran-PA, e também na vila de Alter do Chão, garantindo a segurança viária, a fluidez do tráfego e o ordenamento das vias.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Marcelino Xavier, a participação da SMT será reforçada em relação ao trabalho já realizado aos fins de semana na vila.

“Alter do Chão é um polo turístico que, em períodos como o Sairé, tem sua capacidade de veículos e pessoas multiplicada. Nossa missão é intensificar o patrulhamento viário, garantir segurança para turistas e moradores, e atuar de forma integrada com o Detran e a Polícia Militar, tanto na fiscalização quanto em ações educativas. Não se trata apenas de coibir infrações, mas de salvar vidas”, destacou.

Além da fiscalização, a SMT vai promover ações educativas, com a distribuição de materiais informativos para condutores, turistas e população em geral, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito, da não associação entre álcool e direção e da preservação da vida.

A chefe do Núcleo de Operações Viárias da SMT, Ediclema Marinho, reforçou o compromisso do órgão com o sucesso da operação.

“Estamos preparados para uma atuação firme e organizada, com agentes posicionados nos principais pontos de fluxo de veículos e nas barreiras integradas. Contamos com o apoio do Detran e da Polícia Militar, o que fortalece nossa presença e garante mais segurança ao público que participa dessa grande festa”, afirmou.

A coletiva também reuniu representantes de diversas instituições que compõem a força-tarefa: Nélio Aguiar, secretário regional de Governo do Estado do Pará; Sidmar Oliveira, inspetor chefe da PRF; Capitão de Fragata Charles Amorim, comandante da Marinha do Brasil em Santarém; Coronel Celso Piquet, comandante do 4° Grupamento de Bombeiros Militar; Coronel Tarcísio Moraes, comandante do Comando de Policiamento Regional I da Polícia Militar; Ediney Pimentel, diretor regional do Detran-PA em Santarém; delegado Kleidson Castro, representando a Polícia Civil; e Darlisson Maia, coordenador da Defesa Civil Municipal.

A Prefeitura de Santarém reforça seu compromisso com a segurança viária e a proteção da vida durante grandes eventos, como o Sairé. Por meio da SMT e em parceria com os demais órgãos de segurança, o município garante que a festa seja celebrada com organização, responsabilidade e respeito aos cidadãos e visitantes que prestigiam uma das maiores manifestações culturais da Amazônia.

Para a concepção, desenvolvimento e execução dos projetos artísticos “Essência Borari”, do Boto Tucuxi, e “Catraia – Encantaria do Atravessar”, do Boto Rosa, assim como do Rito Tradicional “Sairé 2025 – Cecuiara da Tradição”, ambos receberam apoio de parceiros públicos e privados por meio de projetos incentivados pela Lei Rouanet, do Governo Federal, via Ministério da Cultura. Contam ainda com o patrocínio do Ministério do Turismo, Sesc, Equatorial Energia, Banpará, Amstel, Coca-Cola e Vivo. Agência oficial: Maná Produções. Realização: Prefeitura de Santarém, em acordo de cooperação com o Ministério do Turismo, Sesc, Senac, Governo do Pará, Fundação Cultural do Estado do Pará e Semear – Programa Estadual de Incentivo à Cultura.

Fonte e imagem: Agência Santarém

bn-avistao-300x100
bn-avistao-300x100
Artigo anterior
Governo do Pará avança com asfalto em obra de macrodrenagem do Canal Nina Ribeiro, em Belém
Próximo artigo
Programa Rios da Aprendizagem garante avanços na Educação de Belém

artigos relacionados

PERMANEÇA CONECTADO

50,274FansLike
3,606FollowersFollow
22,500SubscribersSubscribe
banner-AVISTÃO-mob
banner-AVISTÃO-mob
Rastreabilidade Bovina_320x320px
Entregas Ananindeua - 320x320
WebBanner_UsiPaz-Moju_320x320px

Mais recentes

FALE CONOSCO

Entre em contato conosco para tirar dúvidas, opinar, ou enviar sugestões:

contato@aprovinciadopara.com.br

aprovinciadoparacomercial@gmail.com​

ANUNCIE AQUI

Anuncie aqui e alcance uma audiência global. Seja parte do nosso compromisso com a informação de qualidade. Contate-nos nos telefones abaixo

(91) 98224 - 3111

SUGESTÃO DE PAUTA

Queremos ouvir você! Valorizamos a sua voz e suas ideias. Se você tem uma sugestão de pauta ou uma história que merece ser contada, envie-nos agora!

(91) 98224 - 2827

© 2025 A Província do Pará CNPJ: 04.901.141/0001-36 End . Trav. Quintino Bocaiuva 2301, Ed. Rogério Fernandez – Sala 2701- Cremação – CEP 66045.315