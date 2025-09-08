SMT integra força-tarefa de segurança viária para o Sairé 2025 em Alter do Chão

A Prefeitura de Santarém, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), participou nesta segunda-feira, 08, a convite do Centro Regional de Governo, de uma coletiva de imprensa que apresentou as ações integradas das forças de segurança pública federal, estadual e municipal para o Sairé 2025, em Alter do Chão.

Reconhecido como uma das maiores manifestações culturais e religiosas da Amazônia, o evento atrai milhares de turistas todos os anos e exige um planejamento especial de segurança e mobilidade.

A SMT anunciou que contará com um efetivo de 38 agentes de trânsito, que atuarão em regime de escala durante todo o período da festividade. A operação será realizada em dois turnos: das 7h às 19h e das 16h às 4h, com 19 agentes mobilizados em cada. As equipes estarão presentes na Rodovia Everaldo Martins (PA-457), em parceria com o Detran-PA, e também na vila de Alter do Chão, garantindo a segurança viária, a fluidez do tráfego e o ordenamento das vias.

Segundo o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Marcelino Xavier, a participação da SMT será reforçada em relação ao trabalho já realizado aos fins de semana na vila.

“Alter do Chão é um polo turístico que, em períodos como o Sairé, tem sua capacidade de veículos e pessoas multiplicada. Nossa missão é intensificar o patrulhamento viário, garantir segurança para turistas e moradores, e atuar de forma integrada com o Detran e a Polícia Militar, tanto na fiscalização quanto em ações educativas. Não se trata apenas de coibir infrações, mas de salvar vidas”, destacou.

Além da fiscalização, a SMT vai promover ações educativas, com a distribuição de materiais informativos para condutores, turistas e população em geral, reforçando a importância do respeito às leis de trânsito, da não associação entre álcool e direção e da preservação da vida.

A chefe do Núcleo de Operações Viárias da SMT, Ediclema Marinho, reforçou o compromisso do órgão com o sucesso da operação.

“Estamos preparados para uma atuação firme e organizada, com agentes posicionados nos principais pontos de fluxo de veículos e nas barreiras integradas. Contamos com o apoio do Detran e da Polícia Militar, o que fortalece nossa presença e garante mais segurança ao público que participa dessa grande festa”, afirmou.

A coletiva também reuniu representantes de diversas instituições que compõem a força-tarefa: Nélio Aguiar, secretário regional de Governo do Estado do Pará; Sidmar Oliveira, inspetor chefe da PRF; Capitão de Fragata Charles Amorim, comandante da Marinha do Brasil em Santarém; Coronel Celso Piquet, comandante do 4° Grupamento de Bombeiros Militar; Coronel Tarcísio Moraes, comandante do Comando de Policiamento Regional I da Polícia Militar; Ediney Pimentel, diretor regional do Detran-PA em Santarém; delegado Kleidson Castro, representando a Polícia Civil; e Darlisson Maia, coordenador da Defesa Civil Municipal.

A Prefeitura de Santarém reforça seu compromisso com a segurança viária e a proteção da vida durante grandes eventos, como o Sairé. Por meio da SMT e em parceria com os demais órgãos de segurança, o município garante que a festa seja celebrada com organização, responsabilidade e respeito aos cidadãos e visitantes que prestigiam uma das maiores manifestações culturais da Amazônia.

Para a concepção, desenvolvimento e execução dos projetos artísticos “Essência Borari”, do Boto Tucuxi, e “Catraia – Encantaria do Atravessar”, do Boto Rosa, assim como do Rito Tradicional “Sairé 2025 – Cecuiara da Tradição”, ambos receberam apoio de parceiros públicos e privados por meio de projetos incentivados pela Lei Rouanet, do Governo Federal, via Ministério da Cultura. Contam ainda com o patrocínio do Ministério do Turismo, Sesc, Equatorial Energia, Banpará, Amstel, Coca-Cola e Vivo. Agência oficial: Maná Produções. Realização: Prefeitura de Santarém, em acordo de cooperação com o Ministério do Turismo, Sesc, Senac, Governo do Pará, Fundação Cultural do Estado do Pará e Semear – Programa Estadual de Incentivo à Cultura.

Fonte e imagem: Agência Santarém