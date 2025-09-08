Governo do Pará avança com asfalto em obra de macrodrenagem do Canal Nina Ribeiro, em Belém

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, acompanhou nesta segunda-feira, 08, os serviços de pavimentação asfáltica na obra de macrodrenagem do Canal Nina Ribeiro, no bairro de Canudos, em Belém. A intervenção já alcança 97% de execução e representa um avanço significativo na melhoria da mobilidade urbana, na segurança e na qualidade de vida da população do entorno.

“Além das novas redes de água, drenagem e esgoto, o Canal Nina Ribeiro também está recebendo asfalto, sinalização, calçada e meio-fio. Estivemos acompanhando o andamento das obras na última sexta-feira e, hoje, os serviços já envolvem a pavimentação. Sabemos o quanto isso representa para os moradores, e é muito bom ver de perto essa evolução. A obra está na reta final para ser entregue à população”, destacou a vice-governadora Hana Ghassan.

OBRA ESTRUTURANTE

O Canal Nina Ribeiro se conecta ao Canal da Gentil, entregue recentemente pelo Governo do Estado, e contribui para o escoamento adequado das águas pluviais, reduzindo significativamente os alagamentos na área. A iniciativa integra a macrodrenagem da Bacia do Tucunduba, beneficiando diretamente mais de 300 mil pessoas na capital paraense.

A execução da obra está sob responsabilidade da Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop). A primeira etapa abrange o trecho entre o Canal da Gentil e a Rua Dr. Américo Santa Rosa. Na sequência, os serviços avançarão até a Rua Silva Rosado, completando a segunda fase do projeto.

RECONHECIMENTO DA COMUNIDADE

Morador da área há mais de 40 anos, o autônomo Mauro César destacou os impactos positivos das obras na vida dos moradores. “A gente passava uma situação difícil aqui. À noite, uma escuridão. Era muita lama, sem condições, mas agora estamos muito felizes com tudo isso de bom que está acontecendo. Está nota 10, só felicidade!”, afirmou.

Desde 2019, o Governo do Pará já requalificou 18 canais em Belém, sendo 13 considerados legados da COP 30. Apenas neste ano, foram entregues os canais Timbó, Vileta, Leal Martins, Cipriano Santos e Gentil — todos integrados à Bacia do Tucunduba.

Essas ações fazem parte do maior programa de macrodrenagem da história de Belém, que também contempla intervenções nas bacias do Murutucu, Tamandaré e Una, alcançando mais de 500 mil pessoas com infraestrutura urbana de qualidade e medidas de prevenção a alagamentos, essenciais para o bem-estar da população.

Fonte: Agência Pará de Notícias