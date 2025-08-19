SUS vai adquirir 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde

O Sistema Único de Saúde (SUS) anunciou a compra de 180 mil equipamentos para unidades básicas de saúde (UBS) em mais de 5 mil municípios brasileiros. A aquisição, estimada em R$ 1,8 bilhão, será realizada por meio de um pregão eletrônico com abertura das propostas marcada para quinta-feira (21), às 10h, no portal compras.gov.br.

Serão adquiridos 10 mil combos, cada um contendo 18 equipamentos estratégicos, incluindo:

Ultrassom portátil

Desfibrilador

Laser terapêutico

Retinógrafo

Equipamentos para telessaúde

Os recursos para essa compra provêm da Secretaria de Atenção Primária à Saúde e fazem parte do pacote de investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Saúde 2025.

Expectativa de entrega

A previsão é de que os equipamentos comecem a ser entregues em novembro de 2025, beneficiando UBS em todo o país.

Consulta pública

Entre maio e junho de 2025, a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) realizou uma consulta pública com o setor produtivo, representantes da indústria, gestores públicos e especialistas. O objetivo foi aprimorar as especificações técnicas dos produtos, garantindo maior alinhamento entre as necessidades das equipes de saúde e as tecnologias disponíveis.

