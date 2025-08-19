terça-feira, agosto 19, 2025
Vídeo: Mulher nua é presa em praia de SP após confessar ter matado o pai

A suspeita confessou o crime e foi presa em flagrante logo após ser abordada pela polícia.

Uma mulher de 41 anos foi presa em flagrante em Itanhaém, no litoral de São Paulo, no último sábado (15), sob suspeita de matar o próprio pai, de 74 anos.

A Polícia Civil informou que guardas municipais encontraram a mulher caminhando nua na praia. Após ser abordada, ela confessou ter esfaqueado o pai e indicou o endereço do apartamento. No local, a polícia encontrou o homem morto com diversas perfurações.

A suspeita recebeu atendimento médico e foi encaminhada à Delegacia de Itanhaém, onde foi presa por homicídio. A faca usada no crime e outros objetos foram apreendidos. A mulher permanece à disposição da Justiça.

