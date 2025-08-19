terça-feira, agosto 19, 2025
Desde 1876
Substituir café por descafeinado é melhor à saúde e previne doenças

A bebida reduz sintomas de ansiedade, doenças cardiovasculares e o aparecimento de câncer gástrico e diabetes

O café descafeinado é uma opção para intolerantes à cafeína. Além de possuir cor e aroma idênticos à bebida tradicional, seus benefícios para a saúde são ainda maiores. Ele reduz sintomas de ansiedade, complicações cardiovasculares e o aparecimento de câncer gástrico.

A cafeína é um composto natural e estimula o corpo humano, aumentando a concentração e energia. Por outro lado, essa substância pode ser prejudicial para pessoas que têm doenças gastrointestinais e cardiovasculares, afetando também a saúde emocional de quem possui distúrbios de sonos e ansiedade.

De acordo com Cláudio Gibson, nutricionista e professor do curso de Gastronomia da UNAMA, a descafeinação acontece quando o grão ainda está imaturo. “A finalidade é somente extrair o biocomposto, mantendo os nutrientes e todos os benefícios do café para quem gosta. Graças a esse processo tecnológico, é possível retirar a cafeína sem causar danos a outros componentes. E, quando bem fermentado e torrado, pode ser até mesmo superior ao tradicional que conhecemos”, informa Gibson.

Embora seja consumido por pessoas com intolerância, o descafeinado é benéfico e pode ser utilizado por todos. O especialista explica que essa variação auxilia na prevenção da diabetes tipo 2 e do câncer gástrico.

“Os maus hábitos alimentares incluem a cafeína, principalmente para quem tem pré-disposição gástricas e diabéticas. Mais do que oferecer um sabor agradável ao paladar, o descafeinado promove saúde e bem-estar”, conclui.

Foto: Freepik

