Vice-governadora Hana Ghassan e ministro Rui Costa vistam obras e hospedagem para a COP30 em Belém

Nesta terça-feira (23), a vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, realizaram uma série de visitas técnicas em Belém para avaliar o progresso das obras e da infraestrutura de hospedagem relacionadas à COP30. A comitiva percorreu o Parque da Cidade, a Vila COP30, um hotel, e imóveis que servirão de moradia temporária para delegados e autoridades.

Parque da Cidade e infraestrutura para a conferência

No Parque da Cidade espaço que sediará debates e negociações internacionais — as autoridades puderam conhecer de perto as estruturas montadas nas zonas Azul (Blue Zone) e Verde (Green Zone), áreas destinadas a encontros oficiais durante o evento. A obra já está com 99% de execução.

O ministro Rui Costa demonstrou entusiasmo ao visitar o Centro Gastronômico do Parque, que servirá como local de alimentação para delegados e participantes. Segundo ele, as instalações temporárias e definitivas “serão patrimônio de Belém” e ajudarão a impulsionar o turismo local e a realização de outros eventos.

Hana Ghassan, por sua vez, destacou a emoção de ver um sonho sendo realizado: “ver que aquilo que foi planejado, que foi sonhado, se concretiza com preparação para a COP30” foram palavras suas ao avaliar as obras.

Vila COP30 e hospedagem

A Vila COP30, com 405 suítes, está aproximadamente 91% concluída. O espaço será destinado a hospedar líderes, delegados e autoridades durante a conferência, e depois será convertido em sede administrativa do governo estadual.

A comitiva também vistoriou o hotel Vila Galé, conversou com trabalhadores e observou melhorias feitas por meio do programa estadual Capacita COP30. Além disso, foram visitados imóveis privados usados para aluguel por temporada, onde delegados poderão se hospedar. Proprietários foram orientados sobre padronização, normas e legado da conferência.

Para o dia 24, está prevista vistoria no Porto de Outeiro, onde dois navios-hotel irão servir de acomodação flutuante para delegados. Também haverá entrevista coletiva com Rui Costa para divulgar mais detalhes dos preparativos.

Imagem: Agência Pará