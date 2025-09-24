Em Nova Iorque, Helder Barbalho reforça alianças pela bioeconomia e celebra estreia da “Casa TED” na COP30

Durante sua agenda na Semana do Clima, em Nova Iorque, o governador do Pará, Helder Barbalho, adotou um tom ambicioso: fortalecer alianças globais para a bioeconomia amazônica e garantir visibilidade internacional para Belém na preparação da COP30. Um dos momentos mais simbólicos foi a confirmação da estreia da “Casa TED” durante a conferência climática.

Barbalho encontrou-se com executivos do TED, representados por Lindsay Levin, em um evento que alinhou propósitos unir ideias, inovação e comunicação para impulsionar a Amazônia como protagonista em debates ambientais. O TED Countdown, braço climático da organização, participará pela primeira vez de uma COP dentro da “Casa TED”, trazendo palestras, workshops e apresentações focadas na Amazônia.

Além disso, o governador participou do evento EY Climate, promovido pela Ernst & Young, onde foi anunciada a instalação da EY House COP30, um centro de inovação e negócios sustentáveis que funcionará em Belém para dar suporte às ações climáticas durante e após o evento.

Entre as agendas, Barbalho manteve reuniões com representantes da Mercuria e da Emergent, coordenadora da Coalizão LEAF, para tratar de mercado de carbono. Também conversou com a Associação de Negócios de Sociobioeconomia da Amazônia (Assobio), entidade que conecta empreendimentos de baseflorestal, pesquisa e inovação voltadas para o equilíbrio entre meio ambiente e desenvolvimento.

Esses encontros reforçam o projeto de que a Amazônia seja tratada não apenas como reserva de biodiversidade, mas como território de transformação econômica sustentável — projetos com valor agregado, rastreabilidade, inovação e compromisso climático.

A Casa TED será um marco de comunicação e convergência durante a COP30. Ao trazer o TED Countdown para a Amazônia, o evento espera unir o poder de ideias inspiradoras com a urgência das soluções ambientais. Barbalho frisou que levar o TED para Belém é um passo para mostrar ao mundo a força dos saberes amazônicos científicos, tradicionais e culturais.

“Parcerias como essa nos permitem mostrar o Pará e a Amazônia a partir de uma das mais importantes plataformas de comunicação do planeta. É um prazer estar aqui no TED”, disse Barbalho, destacando o valor simbólico da iniciativa.

Levin reforçou esse sentimento afirmando que o TED tem “orgulho” em se envolver com a COP30 e “contribuir para o futuro que está sendo construído para o Pará e o mundo”.

Durante todo o percurso de sua agenda, Barbalho renovou o convite para que a comunidade internacional participe da COP30 em Belém. Ele destacou que a conferência não deve ser apenas uma vitrine, mas uma parte ativa no desenho de políticas concretas para combater o desmatamento, garantir justiça climática e promover uma economia sustentável na Amazônia.

Imagem: Agência Pará