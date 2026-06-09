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Vídeo: “Achei que era dislexia”; Nicole Bahls confunde pergunta sobre política e vira meme em podcast de Erika Hilton

Ao ser questionada se era de “esquerda ou direita”, a influenciadora achou que a deputada federal estava com dificuldade de orientação espacial.

Se tem uma coisa que a internet brasileira ama, é a espontaneidade de Nicole Bahls. A influenciadora e modelo voltou a viralizar nas redes sociais após a sua participação no podcast comandado pela deputada federal Erika Hilton. O motivo? Uma confusão geográfica e política que rapidamente se transformou em um dos memes mais compartilhados do momento.

Durante o bate-papo, Erika Hilton questionou a convidada sobre o espectro político, querendo saber como ela se definia em relação às pautas de “esquerda” ou “direita”. Acontece que Nicole não associou os termos ao cenário político partidário e acabou dando uma resposta completamente fora do contexto esperado, gerando um momento impagável.

O “outro bafão” de Nicole

Após a repercussão estrondosa do episódio, a própria Nicole Bahls fez questão de explicar o que passou por sua cabeça no momento em que a pergunta foi feita. Com seu bom humor característico, ela admitiu que estava prestando atenção em uma dinâmica espacial, e não ideológica.

“Eu estava completamente doida! Eu estava entendendo outro bafão! Eu achei que você tinha uma espécie de dislexia que não conseguia entender lado esquerdo e lado direito.” — Nicole Bahls, justificando o mal-entendido.

A revelação de que Nicole achava que a deputada estava apenas confusa com as próprias mãos (esquerda e direita) e precisava de ajuda de orientação espacial arrancou gargalhadas da própria apresentadora e de milhares de internautas. O episódio reforça o status da modelo como uma das maiores “fábricas de memes” da cultura pop do país, mostrando que até os temas mais sérios ganham uma leveza única quando passam por ela.

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