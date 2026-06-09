Vídeo: Casamento à vista! Lauana Prado e Tati Dias ganham despedida de solteira surpresa de amigas

Com direito a decoração romântica e brincadeiras, noivas se emocionaram com a festa personalizada na contagem regressiva para o altar.

O amor está no ar — e com direito a festa! A cantora sertaneja Lauana Prado, de 37 anos, e a influenciadora Tati Dias, de 36, foram surpreendidas por um grupo de amigas na última segunda-feira (8) com uma despedida de solteira dupla. Nas redes sociais, o casal compartilhou detalhes do evento surpresa e não escondeu a emoção com a celebração personalizada, que marca a contagem regressiva para o casamento.

A comemoração contou com uma decoração romântica nas cores vermelho, rosa e branco, repleta de balões, flores e corações. A mesa principal foi montada com bolo e doces temáticos, e a noite ainda foi embalada por brincadeiras tradicionais de casamento e muitos presentes para as noivas.

O noivado de Lauana e Tati aconteceu originalmente em junho de 2025, durante uma viagem romântica à Praia do Forte, na Bahia. O relacionamento passou por um breve hiato em janeiro deste ano, mas as duas reataram pouco mais de um mês depois, mostrando que a conexão entre elas falou mais alto.

Dupla maternidade: O processo de fertilização de Lauana

Além dos preparativos para o casamento, o casal vive outro momento mágico: a espera do primeiro bebê. Em entrevista recente ao podcast MaterniDelas, Lauana Prado abriu o jogo sobre os bastidores de sua decisão de engravidar por meio de fertilização in vitro (FIV) com doador anônimo, e revelou como Tati se tornou sua grande parceira nessa jornada.

A sertaneja explicou que o sonho de ser mãe já era um projeto individual antes mesmo de conhecer a atual companheira.

“Quando a gente se conheceu, eu já estava me planejando para a maternidade. Ela já era mãe, o Bento tinha dois anos quando eu a conheci. A gente embarcou uma na maternidade da outra, essa é a realidade. Eu já vinha com esse projeto, estava solteira e já na intenção de engravidar. Compartilhei com ela e sempre foi uma conversa muito fluida entre nós.” — Lauana Prado, relembrando o início do processo.

O apoio de uma “mãe veterana”

Lauana fez questão de enaltecer o papel de Tati Dias, a quem definiu carinhosamente como uma “veterana na área”, por dar todo o suporte emocional e prático durante o tratamento médico. A decisão final de realizar a transferência do embrião veio com o incentivo imediato da influenciadora.

“Olhei e falei: acho que é o ano de tentar [a transferência]. Ela disse: ‘Amor, se é isso que você quer, vamos viver isso com você até o final’. E a gente foi, ela embarcou nessa aventura comigo, de transferir o embrião, de tudo.” — Lauana Prado, celebrando o companheirismo da noiva.