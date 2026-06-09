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Vídeo: Briga entre mototaxistas chama atenção no bairro do Guamá, em Belém

Uma confusão envolvendo dois mototaxistas foi registrada no bairro do Guamá, em Belém, e chamou a atenção de moradores e pessoas que passavam pelo local.

Imagens gravadas por populares mostram os dois homens trocando socos em plena via pública. A briga aconteceu em frente a um carrinho de lanches e rapidamente atraiu a atenção de testemunhas que acompanhavam a movimentação.

Os vídeos do confronto começaram a circular nas redes sociais e repercutiram entre os internautas devido à intensidade da discussão e das agressões registradas.

Até o momento, não há informações sobre o que teria motivado o desentendimento entre os trabalhadores. Também não foi confirmada a existência de feridos em decorrência da briga.

As circunstâncias do caso ainda são desconhecidas.

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