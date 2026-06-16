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SEGURANÇA

Vídeo: Adolescente de 16 anos é sequestrada em Mocajuba; ex-companheiro é apontado como suspeito

Uma adolescente de 16 anos foi vítima de sequestro no município de Mocajuba, no nordeste paraense.

De acordo com as primeiras informações, o principal suspeito é o ex-companheiro da vítima, que não teria aceitado o fim do relacionamento.

O caso mobilizou as forças de segurança, que iniciaram diligências para localizar a adolescente e esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Por envolver uma menor de idade, detalhes que possam levar à identificação da vítima são preservados, conforme previsto em lei.

A Polícia Civil segue investigando o caso para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis.

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