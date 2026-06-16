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ENTRETENIMENTO

Vídeo: Fotógrafo brasileiro mostra bastidores e rotina dos profissionais na Copa do Mundo

O fotógrafo brasileiro Victor Monteiro tem chamado a atenção nas redes sociais ao compartilhar os bastidores e mostrar como funciona o acesso dos profissionais que trabalham em uma das maiores competições esportivas do planeta.

Por meio de vídeos publicados em seu perfil, o fotógrafo apresenta detalhes da rotina dos funcionários, áreas de circulação restrita, processos de credenciamento e a estrutura montada para receber jornalistas, fotógrafos e demais profissionais envolvidos na cobertura da Copa do Mundo FIFA 2026.

As imagens despertaram a curiosidade dos internautas, que puderam conhecer um pouco mais sobre o funcionamento interno do evento e a logística necessária para a realização de uma competição de escala mundial.

Os registros de Victor Monteiro oferecem uma perspectiva diferente do torneio, mostrando que, além dos jogos, existe uma grande operação nos bastidores para garantir o sucesso da competição.

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