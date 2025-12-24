quarta-feira, dezembro 24, 2025
Vídeo: Roberto Carlos celebra o Natal em Gramado com reencontro histórico de Fafá de Belém

Exibido na noite de terça-feira (23), o tradicional especial da TV Globo, intitulado “Roberto Carlos – Noite Feliz”, marcou uma mudança histórica em sua trajetória. Pela primeira vez, o programa foi produzido fora dos estúdios da emissora, utilizando as paisagens natalinas de Gramado (RS) como cenário.

O ponto alto da noite foi o reencontro do “Rei” com a paraense Fafá de Belém, que emocionou o público em um dueto carregado de nostalgia. Além dela, o especial contou com participações ecléticas: desde o balanço de Jorge Ben Jor e a delicadeza de Sophie Charlotte até encontros inéditos e surpreendentes com João Gomes e o roqueiro Supla. A ambientação no Serra Park trouxe o clima do Natal Luz para a tela, consolidando o novo formato itinerante do programa.

