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Vídeo: “Ela apela”; Namorado de Wanessa Camargo mostra a cantora soltando o vozeirão no banheiro

O ator Bruno Bevan divertiu os seguidores com um registro intimista da amada em um momento “gente como a gente”.

Quem tem uma das vozes mais marcantes do pop e do sertanejo em casa precisa estar preparado para shows particulares a qualquer hora do dia. O ator Bruno Bevan, namorado de Wanessa Camargo, divertiu seus seguidores nas redes sociais ao compartilhar um registro bem intimista e descontraído da cantora.

No vídeo publicado em seu perfil, Wanessa aparece no banheiro, totalmente à vontade, soltando o vozeirão e mostrando todo o seu talento vocal em um momento “gente como a gente”. Encantado e bem-humorado com a performance residencial da amada, Bruno usou uma das linguagens mais populares da internet para definir a cena.

“POV: minha namorada não sabe brincar de cantar, ela apela.” — Brincou Bruno Bevan na legenda do vídeo.

O termo “POV” (sigla em inglês para Point of View, ou “Ponto de Vista”) foi usado pelo ator para colocar os seguidores exatamente na pele de quem tem o privilégio de ouvir Wanessa Camargo cantando de pertinho — mesmo que seja dividindo a rotina de casa. O momento de descontração do casal rapidamente chamou a atenção dos fãs, que elogiaram tanto o talento inegável da artista quanto a sintonia e o carinho entre os dois.

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